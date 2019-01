Calendario F1 2019 | date e programma del Mondiale Orari tv di prove libere | qualifiche e

Rally - Mondiale 2019 : il Calendario e le date di tutte le tappe. Il programma completo : Il Mondiale Rally 2019 prevede 13 prove che si disputeranno da gennaio a novembre. Stagione davvero molto lunga per i fuoristrada pronti a darsi battaglia nel corso di una stagione che si preannuncia molto avvincente e appassionante con tanti piloti in grado di lottare per il titolo iridato come si è visto nell’ultima annata. L’esordio, come ormai da tradizione, sarà a Montecarlo dal 24 al 27 gennaio poi si andrà al Nord per il ...

FA Cup 2019 - il Calendario degli ottavi : Chelsea-Manchester United dopo il sorteggio : L'FA Cup sta per entrare nel vivo: nella giornata di martedì infatti si concluderà il quadro dei sedicesimi di finale. Intanto però è stato sorteggiato il tabellone degli ottavi di finale, che regala ...

F1 - Test 2019 : quando iniziano? Calendario - date - programma e orari : Il circus della Formula 1 è in letargo da diverse settimane per la sosta invernale, ma tra tre settimane si torna in pista per i Test ufficiali pre-stagionali di Barcellona in vista della stagione 2019. Il Mondiale di F1 comincerà ufficialmente il 17 marzo con la prima tappa australiana, che si disputerà come di consueto sul tracciato cittadino di Melbourne Park, perciò i 10 team iscritti al Campionato sfrutteranno le due finestre di Test di ...

Calendario quarti Coppa Italia 2019 : orari partite e diretta Tv o streaming : Calendario quarti Coppa Italia 2019: orari partite e diretta Tv o streaming Grande attesa per questi quarti di finale di Coppa Italia. Tutte le squadre coinvolte possono definirsi “big” del Campionato di Serie A. Prepariamoci quindi a delle bellissime sfide infrasettimanali che daranno sicuramente grande spettacolo a noi telespettatori. Si tratta di partite ad eliminazione diretta, che consentirebbero quindi ai vincitori il ...

Semifinali Coppa Italia 2019 : data - Calendario e tabellone : Semifinali Coppa Italia 2019: data, calendario e tabellone I quarti di finale di Coppa Italia si aprono martedì 29 gennaio con Milan-Napoli, replica della 21a giornata di campionato. Da ora i giochi per la Coppa si fanno caldi, rendendo le sfide in campo più accese ed attraenti. Chi vincerà la gara secca dei quarti accederà alla Semifinali, con andata il 27 febbraio e ritorno il 24 ...

Coppa Davis 2019 - il Calendario delle qualificazioni. Programma - orari e tv di tutte le sfide in programma : Il prossimo weekend di Coppa Davis sarà il primo a disputarsi con la nuova formula su due giorni (venerdì e sabato) generata dalle modifiche messe in atto dall’ITF nel corso della scorsa estate. Dodici saranno le sfide che si terranno lungo le prime quarantotto ore di febbraio. Oltre all’impegno dell’Italia, che è impegnata nell’insidiosa trasferta di Calcutta, in India, ci sono diverse sfide degne di interesse, al netto ...

Calendario Europei volley 2019 : tutte le partite dell’Italia. Quando giocano gli azzurri? Programma - date - orari - tv : L’Italia scenderà in campo a Montpellier (Francia) per disputare la fase a gironi degli Europei 2019 di volley maschile, in Programma dal 12 al 29 settembre. Gli azzurri saranno impegnati in terra transalpina in un gruppo davvero molto difficile con l’obiettivo ovviamente di strappare la qualificazione per gli ottavi di finale (riservata alle prime quattro classificate), il cammino partirà in maniera relativamente agevole ma gli ...

Volley - Europei 2019 : ufficializzati gli orari delle partite. Calendario - programma - tv di tutti gli incontri : La CEV ha ufficializzato le date e gli orari delle partite degli Europei 2019 di Volley maschile che si disputeranno dal 12 al 29 settembre in Francia, Belgio, Slovenia, Paesi Bassi. L’Italia disputerà il girone eliminatorio a Montpellier contro Francia, Bulgaria, Portogallo, Grecia e Romania: gruppo di ferro per gli azzurri che saranno impegnati contro i padroni di casa guidati da Earvin Ngapeth, contro gli insidiosi Verdi di Tsvetan ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : il Calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : Manca davvero pochissimo: qualche giorno e si parte. Inizia il cammino per quanto riguarda l’Italia nella competizione più importante di questa prima parte di stagione nel mondo del Rugby: va in scena da sabato il Sei Nazioni. Azzurri che vanno a caccia assolutamente di una vittoria che manca ormai da anni: bisognerà sfruttare ogni opportunità possibile per tentare il colpaccio. Andiamo a scoprire tutte le partite che dovranno disputare i ...

Freestyle - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Mancano pochi giorni all’inizio dei Campionati del Mondo 2019 di sci Freestyle, in programma da venerdì 1 a domenica 10 febbraio a Park City (Stati Uniti d’America). Si preannunciano dieci giornate di grande spettacolo con i migliori interpreti globali delle varie specialità a caccia del titolo iridato nell’appuntamento più importante della stagione post-olimpica. L’Italia proverà a sorprendere con Silvia Bertagna nel big ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario del fine settimana 31 gennaio-3 febbraio : Come consuetudine dopo il fine settimana di Kitzbuhel la Coppa del Mondo di sci alpino si trasferisce in Germania per il lungo weekend di Garmisch. Si partirà nelle giornate di giovedì e venerdì con le prove della discesa libera sulla pista Kandahar, quindi arriverà la gara vera e propria nella giornata di sabato. Domenica, invece, toccherà allo slalom gigante. Dopodichè si inizierà a pensare ai Mondiali di Are. Andiamo a conoscere nel dettaglio ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Maribor 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Dopo il fine settimana di Garmisch, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019 saluta le nevi germaniche per trasferirsi a Maribor, in Slovenia, in vista di un weekend dedicato alle discipline tecniche. Le atlete saranno impegnate in uno slalom gigante, nella giornata di venerdì, e uno slalom per quanto riguarda sabato. Manca solamente una settimana al via dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste saranno attente nel curare la propria ...

Ciclocross - Mondiali 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Si svolgeranno questo fine settimana a Bogense, in Danimarca, i Campionati Mondiali 2019 di Ciclocross. Il livello generale della competizione sarà elevatissimo, con i migliori interpreti della disciplina pronti a darsi battaglia e lo spettacolo che non mancherà di certo. Lo scorso anno a Valkenburg (Olanda) le dominatrici assolute sono state Belgio (tre ori e un argento) e Gran Bretagna (due ori), mentre la Nazionale azzurra non è riuscita a ...

Calendario Sei Nazioni rugby femminile 2019 : date - programma - orari e tv : Sta per alzarsi il sipario sul Sei Nazioni femminile di rugby: come per uomini ed Under 20 la formula e l’ordine delle gare sono identiche ma, naturalmente, varia di qualche ora l’inizio delle sfide. L’Italia aprirà venerdì 1 febbraio alle 20.35 in Scozia, mentre sabato 9 le azzurre giocheranno in casa contro il Galles alle ore 20.00. Dopo il riposo, largo alla sfida interna con l’Irlanda, che si giocherà sabato 23 ...