Superbike | conclusa la due giorni di test a Portimao del team Ducati | le sensazioni di

sportfair

(Di lunedì 28 gennaio 2019) I due piloti hanno parlato della duedisi oggi sul circuito portoghese diÁlvaro Bautista e Chaz Davies, i due piloti delAruba.it Racing –, hanno terminato duediinvernali sull’Autódromo Internacional do Algarve a Portimão.Dopo idi Jerez della settimana scorsa, quelli portoghesi hanno dato un’ulteriore opportunità alla squadra, agli ingegneri e ai piloti per raccogliere più dati possibili per lo sviluppo della nuovissima Panigale V4 R, la moto a quattro cilindri che quest’anno farà il suo debutto in pista nel Mondiale. Essendo un progetto totalmente nuovo, i piloti non sono andati alla ricerca della prestazione pura, ma si sono concentrati sulla raccolta di informazioni per dare la possibilità agli ingegneri di analizzare i dati di tutto il lavoro fatto finora. Lavorando in tutte le aree di ...