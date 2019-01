Salvini e il caso Diciotti | Lega in pressing | Processare lui è processare il

Caso Diciotti - Renzi : 'Voterò a favore dell'autorizzazione a procedere contro Salvini' : Con una dichiarazione su Twitter Matteo Renzi si è espresso sulla votazione alla quale saranno chiamati i membri del Senato della Repubblica per autorizzare o meno il tribunale dei Ministri a processare Matteo Salvini per il Caso Diciotti. Come molti ricorderanno, pochi giorni fa il tribunale dei ministri di Catania ha ribaltato il giudizio precedentemente preso dalla Procura etnea e chiesto l'autorizzazione a procedere contro il vice presidente ...

Caso Diciotti - Lega : "Processare Salvini è processare governo" - : I capigruppo del Carroccio di Senato e Camera: "Far finire alla sbarra il nostro leader equivale a processare tutto l'esecutivo". Il ministro però tira dritto e ai pentastellati, dopo il via libera ...

Caso Diciotti - la Lega avverte il M5s : "Processare Salvini è processare il governo" : Il ministro dell'Interno, si legge in una nota, avrebbe agito "nell'esercizio delle sue funzioni, nel pieno rispetto delle leggi e della Costituzione"

Caso Diciotti - Lega : 'Processare Salvini significa processare il governo' : "processare Salvini significa inequivocabilmente tentare di processare il governo ". Lo hanno detto in una nota i capigruppo della Lega al Senato e alla Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, ...

Caso Diciotti - il sì non basta : il M5s si autodenunci e finisca imputato con Salvini : In politica è importante essere coerenti. Negli ultimi anni abbiamo assistito a molte carriere stroncate da affermazioni a cui sono poi seguiti comportamenti diametralmente opposti. Per questo è comprensibile la strategia dei 5 Stelle di annunciare il loro voto favorevole al processo contro il vice-premier Matteo Salvini. Per i 5 Stelle, salvo che nei casi di reato di opinione commessi nel reale esercizio delle proprie funzioni, parlamentari e ...

Caso Diciotti - Pd verso il sì all’autorizzazione a procedere contro Salvini : Il Partito democratico si prepara a votare a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il Caso Diciotti. L'orientamento è stato assunto questa mattina nel corso di una riunione tra il presidente dei senatori dem Andrea Marcucci e i componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, dal capogruppo Francesco Bonifazi a Giuseppe Cucca, Nadia Ginetti e Anna Rossomando.La scelta ...

Migranti : Gruppo Zaia - su caso Sea Watch massimo sostegno a Salvini : Venezia, 28 gen. (AdnKronos) - “massimo sostegno al ministro dell’Interno Matteo Salvini per tutto il lavoro che sta facendo nel campo dell’immigrazione e la lotta che sta portando avanti contro i trafficanti di vite umane”. A dirlo è Alberto Villanova, Consigliere regionale del Gruppo Zaia Presiden

Caso Diciotti - Salvini : 'Non metto in discussione il governo per me' : Il ministro dell'Interno dice al M5s di decidere in coscienza ma ribadisce: 'Non è normale che venga messo sotto accusa un ministro che ha applicato quanto promesso in campagna elettorale'

"Stiamo valutando un altro ricorso al Tar contro Salvini sul caso Seawatch 3" : "Stiamo valutando di presentare ricorso al Tar contro Salvini anche sul caso della Sea Watch 3, come per la Diciotti". Salvatore Di Pardo ci riprova. Lui è l'avvocato molisano che, l'estate scorsa, insieme a diverse associazioni, ha presentato ricorso al tribunale amministrativo contro il ministro degli Interni Matteo Salvini, reo - secondo l'accusa – di aver sequestrato 177 migranti a bordo della Diciotti, la nave della guardia ...

Caso Diciotti - il Pd : "La richiesta del tribunale su Salvini seria e motivata" : Si sono riuniti per la prima volta a Palazzo Madama con il presidente Andrea Marcucci, i quattro componenti dem della Giunta per le elezioni, il capogruppo Francesco Bonifazi, ed i senatori Anna Rossomando, Nadia Ginetti e Giuseppe Cucca. Dalla riunione dem, emerge la necessità di seguire l'iter della richiesta in Giunta e di approfondire la questione, da tutti i punti di vista. I senatori hanno altresì giudicato seria e ben ...

Caso Diciotti - Di Maio : non faremo dispetto a Salvini - sì all’autorizzazione a procedere : Al Senato i 5 Stelle non si opporranno alla richiesta arrivata dai magistrati di Catania intenzionati a processare il ministro dell’Interno per abuso di potere e sequestro di persona...

Ora il caso Salvini si apre per davvero : Decreto Semplificazioni al Senato, referendum propositivo e mozioni sulla Tav alla Camera. Sono i temi che impegneranno il Parlamento la prossima settimana. Ma i riflettori saranno puntati soprattutto sulla Giunta per le autorizzazioni di palazzo Madama, dove mercoledì 30 gennaio approderà il 'caso Salvini'. L'organismo, guidato da Maurizio Gasparri (FI), avvierà l'esame della richiesta di autorizzazione a procedere inviata dalla ...

Caso Diciotti - Di Battista a Salvini : «Rinunci a immunità» Il M5S dirà sì al processo : A «Domenica Live» il pentastellato ha commentato la richiesta all'autorizzazione a procedere del tribunale dei ministri di Catania per la vicenda Diciotti