Padova,migrante salva suicida nel fiume

Ha sentito urla di aiuto provenire dale si è tuffato nell'acqua gelida perre un uomo di 68 anni, che ora è grave in ospedale. Sembra non fosse un annegamento, ma un tentativo di suicidio.E' avvenuto alle porte di. Il 'tore' è un immigrato senegalese di 21 anni, arrivato dalla Libia 3 anni fa. Ha agito seguendo ciò che il cuore, ha spiegato lui stesso, gli diceva in quel momento. Il giovane ha un regolare contratto di lavoro come operaio in un'azienda e non si definisce 'eroe': "Era importante e l'ho fatto".(Di lunedì 28 gennaio 2019)