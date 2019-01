Incredibile progetto di un bambino | una nave per salvare gli oceani dalla plastica

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Per ora è solo un disegno ma lui è convinto che diventerà realtà e salverà ambiente e animali. Lui si chiama Haaziq Kazi, è indiano e ha 12 anni. Ha progettato una, chiamata Ervis, che sarà in grado di raccogliere lapresente ormai in tutti glidel nostro pianeta. Se ildiventerà concreto non lo sappiamo, ma quel che è certo è che grazie al suo disegno Haaziq sta aiutando centinaia di altri bambini a comprendere il problema dell’inquinamento dae, allo stesso tempo, sta sensibilizzando tutti quegli adulti che ancora non si rendono conto della gravità del problema, spingendoli a un impegno maggiore nel corretto riciclo dei rifiuti. Haaziq ha progettato una sorta di “super barca” che è in grado, grazie a un sistema di dischi, pompe idrauliche e filtri, di risucchiare “tutta ladagli” come spiega lui ...