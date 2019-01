calcioweb.eu

: #Boniek sicuro: 'era più forte la #Juve in cui giocavo io, non scherziamo' - CalcioWeb : #Boniek sicuro: 'era più forte la #Juve in cui giocavo io, non scherziamo' - TommyErre : RT @SpazioMilan: ??Boniek sicuro: 'Piatek è un vero bomber!'???? - DilettaBarilla : ?? #f95 nuovo assalto a #Kownacki. #Boniek sicuro: 'Lui è il futuro' @ilpubblicista -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) ”Il campionato è finito prima di cominciare, laha un’altra mentalità, è una squadra marziana anche se ieri l’ho vista molto umana contro la Lazio”. Sono le dichiarazioni dell‘ex die Roma, ora presidente della federcalcio polacca, Zbigniew: ”era piùlain cuiio, non scherziamo. E comunque i paragoni con le squadre di altri tempi non hanno senso”. Ai microfoni di radio anch’io lo sportsi sofferma anche sul nuovo acquisto del Milan Piatek: ”è un giocatore molto moderno ha tutte le qualità da attaccante, non credo sia un problema farlo giocare con Cutrone, sono due giocatori diversi”.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo: “era piùlain cui ...