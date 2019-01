BTS | arriva in Italia l’invasione Koreana

ilgiornale

(Di domenica 27 gennaio 2019)l"invasione coreana, fatta di "fighetti", ben pettinati e vestiti, con canzoni che parlano d"amore e stanno riportando in voga il pop glam dei vecchi gruppi come Backstreet Boys o Take That.Tra i tanti gruppi, piacciono particolarmente i BTS (Bangtan Sonyeondan) una band formata da sette elementi dai nomi impossibili: RM, Jin, Suga, Park Ji-min, V e Jeon Jung-kook, nata nel 2013. Per loro è stato creato l"acronimo K-Pop che viene usato per definire le band coreane che fanno pop.Sono talmente famosi, che molte ragazze nel nostro Paese stanno imparando il coreano per poter comprendere fino in fondo i testi delle canzoni che cantano nella loro lingua e avere la possibilità di poter seguire anche sui giornali esteri le loro storie.Per avvicinare le fans e dar loro la possibilità di vederli live è appena uscito il documentario musicale, un vero e proprio film girato allo stadio di ...