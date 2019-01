William e Harry | passione eco-chic | a raccogliere i rifiuti col bastone personalizzato

Meghan Markle - perché non riuscirà a dividere William e Harry : Meghan Markle non riuscirà a dividere William e Harry, parola di Paul Burrell, l’ex maggiordomo di Lady Diana. L’uomo ha conosciuto i nipoti della Regina Elisabetta sin da quando erano piccolissimi. Li ha visti crescere e sa bene qual è il legame che li unisce, soprattutto da quando Lady Diana è scomparsa tragicamente. Dopo quel maledetto 31 agosto 1997, William e Harry si sono ripromessi di sostenersi a vicenda e da quel momento non ...

Harry e William fatevi da parte : arriva Arthur Chatto : ... responsabilità e rispetto del protocollo, vicino abbastanza da far sognare una vita di corte elegante e ricca, tra eventi mondani e viaggi intorno al mondo. Sappiamo infatti che la rigidità della ...

Meghan - Harry - Kate e William : «I nostri momenti più belli del 2018» : William e Kate sono più attenti all'etichettaI modi di comunicare di Harry e Meghan sono meno formaliWilliam e Kate hanno gli occhi puntati addossoWilliam e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William ...

Non solo William e Kate : ecco la cartolina di Natale di Harry e Meghan : Non solo le cartolina di Natale di William e Kate Middleton e di Carlo e Camilla. Anche Meghan Markle e Harry quest’anno hanno reso pubblico il loro biglietto-ritratto di auguri. Ed ecco che, viste le tensioni e la competizione mediatica tra i duchi di Cambridge e i duchi di Sussex, si apre inevitabilmente un’altra ‘guerra’ a colpi di fotografie ufficiali per le feste. “Il biglietto natalizio di Harry e Meghan è migliore di quello di Will ...

William E KATE - MEGHAN E HARRY CARTOLINE DI NATALE/ Foto - anche gli auguri del Principe Carlo e Camilla : KATE Middleton e MEGHAN Markle hanno fatto gli auguri di NATALE con i rispettivi mariti. Al fianco di WILLIAM e HARRY, le due coppie reali hanno...

William e Kate - Meghan e Harry cartoline di Natale/ Foto - inediti auguri : ecco dove passeranno le feste : Kate Middleton e Meghan Markle hanno fatto gli auguri di Natale con i rispettivi mariti. Al fianco di William e Harry, le due coppie reali hanno...

Harry e Meghan sfidano la cartolina di Natale di Kate e William con un romantico scatto in bianco e nero : La competizione mediatica fra duchi di Cambridge e duchi di Sussex si consuma a colpa di fotografie ufficiali per le feste natalizie. I figli del principe Carlo e di Lady Diana hanno reso pubblici oggi i ritratti che adorneranno i rispettivi biglietti d'auguri: William e Kate immortalati con i tre figli in un'atmosfera familiare; Harry e Meghan raffigurati di schiena, romanticamente abbracciati."Il biglietto natalizio di Harry e Meghan è ...

Le cartoline di Natale dei 'reali' : Meghan e Harry abbracciati - William e Kate con i figli : Anche il Principe Carlo e Camilla hanno svelato il loro scatto festoso che verrà inviato ai fan della Famiglia Reale sparsi per il mondo. Lo scatto che riguarda Meghan Markle e il principe Harry ...

Harry-Meghan e William-Kate ai ferri corti - ma 'uniti' dal gruppo WhatsApp : Il Sun , però, ha diffuso un'indiscrezione riportata dai giornali di tutto il mondo: i quattro si tengono in contatto costante grazie ad un gruppo WhatsApp . I fan della famiglia reale britannica, ...

Harry-Meghan e William-Kate ai ferri corti - ma 'uniti' dal gruppo WhatsApp : Il Sun , però, ha diffuso un'indiscrezione riportata dai giornali di tutto il mondo: i quattro si tengono in contatto costante grazie ad un gruppo WhatsApp . I fan della famiglia reale britannica, ...

Meghan Markle e i litigi a Corte - ma c euro è una faida tra William ed Harry : Continuano a rincorrersi rumor e pettegolezzi tra le mura di Kensington Palace. Secondo i più informati tra i giovani rampolli reali ci sarebbero dei veri e propri attriti. Meghan Markle non sarebbe ...

LA ROYAL FAMILY HA UNA CHAT WHATSAPP/ William - Harry - Kate e Meghan : i possibili nomi del gruppo : La ROYAL FAMILY ha una CHAT WHATSAPP: William, Harry, Kate e Meghan si inonderebbero di emoji e audio come le persone 'normali'. I possibili nomi della CHAT

Meghan Markle e i litigi a Corte - ma c'è una faida tra William ed Harry : Continuano a rincorrersi rumor e pettegolezzi tra le mura di Kensington Palace. Secondo i più informati tra i giovani rampolli reali ci sarebbero dei veri e propri attriti. Meghan Markle non sarebbe ...

William - Kate Middleton - Harry e Meghan Markle hanno il loro gruppo Whatsapp. Ma non sono gli unici della Famiglia Reale… : Dopo l’entusiasmo iniziale, i gruppi Whatsapp si trasformano spesso in un incubo la cui unica via d’uscita è silenziare le notifiche. Chissà se è così anche per William, Kate Middleton, Harry e Meghan Markle. Sì perché a quanto rivela il Sun anche i reali britannici hanno il loro gruppo Whatsapp di Famiglia. Nemmeno loro sono rimasti immuni da questa moda, ma ora la vera domanda è: come si chiamerà questo gruppo? Avranno scelto un ...