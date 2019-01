Striscia la Notizia scende in campo | Lino Banfi all' Unesco? Come demolisce Di Maio e il

Striscia la Notizia inchioda Barbara Palombelli : a Forum - la clamorosa gaffe su Lino Banfi : Striscia la Notizia non perdona: ogni gaffe, comprese quelle di Mediaset, viene riproposta dal tg satirico di Canale 5. L'ultima è quella che ha per protagonista Barbara Palombelli , conduttrice di ...

Animali maltrattati - il caso a "Striscia la notizia". Interviene il Comune : All'indomani del servizio televisivo di Edoardo Stoppa andato in onda nel tg satirico di Canale 5 "Striscia la Notizia" giovedì 24 gennaio , che ha visto Ronciglione protagonista di una triste vicenda ...

Adrian - Striscia la Notizia contro Nino Frassica : il caso della battuta copiata. E’ bagarre : Quando una battuta diventa un caso. Quale? Quella pronunciata da Nino Frassica durante la prima puntata del controverso Adrian: “Sai cantare? No. Sai ballare? No. Sai recitare? No. Allora sei perfetta per la televisione”. La frase incriminata, secondo Striscia la Notizia, sarebbe stata copiata dal comico Pucci, che la fece già nel 2018 durante il suo Big Show trasmesso su Italia 1. Ma Frassica non ci sta e replica a mezzo social. “Tornando nel ...

Striscia la Notizia - Marcuzzi decise con la produzione di far tornare Monte : L'Isola dei famosi non è ancora iniziata e già Striscia la Notizia non perde tempo attaccando la conduttrice Alessia Marcuzzi per delle frasi contraddittorie che la stessa ha pronunciato durante la conferenza stampa di presentazione del reality show. Tutto da ricondurre nuovamente al famoso scandalo denominato "canna gate", scoppiato la scorsa edizione e che ha visto protagonista, suo malgrado, Francesco Monte. Striscia la Notizia, duro affondo ...

Striscia la Notizia - subito bomba sull'Isola dei famosi : 'Avete notato che...' - rovinosa accusa alla Marcuzzi : Tra poche ore inizierà la nuova stagione de L'Isola dei famosi , condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5. E ancor prima del debutto, Striscia la Notizia riprende la sua campagna contro il reality. ...

Test Salvagente pasta : ecco il servizio di Striscia la notizia : Test Salvagente pasta: ecco il servizio di Striscia la notizia Test pasta Striscia la notizia Ha fatto scalpore una delle ultime puntate del programma Mediaset Striscia la notizia. Nel corso della rubrica “È tutto un magna magna”, il conduttore Max Laudadio ha affrontato il tema della qualità dei prodotti venduti dai più noi marchi di pasta italiani. Qualche mese fa, il Test e la relativa classifica su cui si è basato il servizio della ...

Striscia la Notizia punge Celentano : "In Adrian battute copiate" : Adrian, lo show di Celentano finisce nel mirino di Striscia la Notizia. Di fatto nel corso dell'ultima puntata andata in onda ieri sera, il tg satirico ha puntato il dito contro lo show del cantante. Ad essere messeo in discussione è stato lo sketch comico di Nino Frassica. Secondo Striscia una battuta del comico siciliano sarebbe stata "copiata" da uno show di Pucci. "Sa cantare? Sa recitare? Sa presentare? Sa ballare? No? Allora è perfetta per ...

Adrian - Striscia la Notizia svela la vergogna di Celentano : 'Un clamoroso plagio - ecco le prove' : No, non poteva mancare Striscia la Notizia contro Adrian , lo show di Adriano Celentano su Canale 5. Il tg satirico della stessa rete ammiraglia Mediaset, infatti, muove una pesantissima accusa al ...

Striscia la Notizia - Fedez e le corna a Chiara Ferragni : agguato di Staffelli - la piccantissima verità : Questa sera, martedì 22 gennaio, a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), il rapper Fedez riceve il Tapiro d’oro dopo che Fabrizio Corona ha parlato di una presunta relazione tra il rapper e Silvia Provvedi. Fedez è sposato con Chiara Ferragni. Valerio Staffelli intercetta il cantante a Milano:

Fedez / Nuovo Tapiro d'oro da Striscia La Notizia? Da Paranoia Airlines al ritorno a Sanremo : Nuovo Tapiro d'oro da Striscia La Notizia per Fedez? Intanto il rapper è impegnato con la promozione del Nuovo disco 'Paranoia Airlines'

Lorella Cuccarini - Striscia la Notizia le consegna il Tapiro per la lite social con Heather Parisi : Il secco botta e risposta con l’eterna rivale Heather Parisi, a colpi di frecciatine su sovranismo e paradisi fiscali, è valso a Lorella Cuccarini il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia. A consegnarglielo è stato lunedì sera Valerio Staffelli, che la showgirl ha accolto con un abbraccio. L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci non si è fatto sfuggire però l’occasione di porre a Lorella una domanda spinosa sulla ...