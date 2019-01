Nba | il rientro in campo per uscire dall' incubo | Isaiah Thomas vede la luce in fondo al

Nba – Isaiah Thomas pronto al rientro : i Nuggets puntano a riaverlo in campo prima dell’All-Star Game : Isaiah Thomas pronto al rientro in campo dopo l’operazione che gli ha impedito di scendere in campo con i Nuggets: la franchigia del Colorado conta di riaverlo prima dell’All-Star Game La riabilitazione, post operazione, di Isaiah Thomas prosegue a gonfie vele. Il playmaker che ha vestito le maglie di Cavs e Lakers nella scorsa stagione, viaggia a ritmo spedito verso il pieno recupero fisico che gli consentirà di esordire con i ...

Nba - le ultime sul caso Markelle Fultz : tenta il rientro a Phila? : Markelle Fultz alle prese con un infortunio che lo sta tormentando da inizio stagione, la guardia di Philadelphia proverà a rientrare entro fine stagione La guardia di Philadelphia, Markelle Fultz è tornato a Philadelphia per continuare la sua riabilitazione in merito ai problemi alla spalla che lo stanno affliggendo da tempo. Secondo quanto rivelato ESPN, non è stata ancora fissato il rientro della guardia di Phila. Fultz è in fase di ...

Nba - si avvicina il rientro di Isaiah Thomas : in campo prima dell'All-Star Game? : Dopo il debutto di DeMarcus Cousins, manca solamente l'atteso esordio di un "grande nome" che ha cominciato questa stagione in infermeria: Isaiah Thomas. La guardia che a luglio ha firmato con i ...

Nba – Buone notizie per gli Warriors : annunciata la data ufficiale del rientro di DeMarcus Cousins : annunciata ufficialmente la data per il rientro di DeMarcus Cousins: l’ex Pelicans esordirà con i Golden State Warriors il prossimo 18 gennaio I Golden State Warriors sono attualmente secondi nella Western Conference, con un record di 27 vittorie e 14 sconfitte che evidenzia come la squadra della Baia, almeno all’apparenza, abbia mostrato qualche punto debole rispetto agli anni passati. A breve però, ai vari Kevin Durant, Steph ...

Nba – Kevin Love lontano dal rientro ma non dai Cavs : “voglio restare ed essere in buona salute” : Kevin Love ancora lontano dalla ritorno in campo ma conferma la sua volontà di restare ai Cleveland Cavaliers Sulla pessima stagione dei Cleveland Cavaliers, oltre a diversi altri fattori come l’addio di LeBron James, obiettivi fin troppo alti (playoff) e il talento sovrastimato del rookie Sexton, pesa tanto l’assenza di Kevin Love. Il nuovo volto della franchigia é fuori da ottobre per un problema al piede, operato poi nel ...

Nba - slitta il rientro di LeBron James : fuori almeno un'altra settimana : ... il quattro volte MVP verrà rivalutato tra sette giorni dopo l'infortunio subito nella notte di Natale, tenendolo fuori per le due trasferte a Minneapolis , domenica sera in diretta su Sky Sport NBA, ...

Nba – Buone notizie per i San Antonio Spurs : Pau Gasol vicino al rientro : Pau Gasol potrebbe accelerare i tempi del suo rientro: il giocatore spagnolo potrebbe tornare arruolabile già entro fine dicembre In una delle stagioni più complicate dell’era Popovivh, in casa San Antonio Spurs manca un po’ di leadership ed esperienza che facciano la differenza nei momenti più caldi. Assenza dovuta anche l’infortunio di Pau Gasol, veterano della lega e pluricampione NBA, fermo da novembre per un ...

Nba - Nowitzki è pronto per il rientro e per battere il record di longevità : Il passaggio di consegne ad un altro giocatore europeo, Dirk Nowitzki lo vuole vivere sul campo. E lo vivrà, probabilmente da questa notte, quando con un paio di mesi di ritardo inizierà la ventunesim

Basket - Nba : Belinelli rientro amaro - San Antonio ko contro Utah : Cinque le partite disputate nella notte NBA, con un solo italiano in campo. Dopo aver saltato la gara contro Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet ma i suoi San ...