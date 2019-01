Diciotti | Salvini | “Io a processo? Sono tranquillo deciderà il Senato Abbiamo tanto da

Diciotti - Salvini : “Io a processo? Decida il Senato. E se M5s vota contro non ci sarà crisi - senatori risponderanno al popolo” : Matteo Salvini vuole affrontare il processo per caso Diciotti? “Decida il Senato“. E la Lega cosa voterà quando sarà il momento di esprimersi sul suo caso in Giunta per le autorizzazioni? “Il Senato è libero. Il Parlamento è libero. Gli italiani sono un popolo libero. Giudichino se sto facendo bene il ministro o se ho commesso un reato. Io in piena coscienza penso di lavorare ogni giorno per difendere i confini, le leggi, le ...

Diciotti - Paragone : M5s dirà sì a richiesta di processare Salvini : Roma, 26 gen., askanews, - M5s al Senato voterà sì alla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania di processare il ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti. Lo ha ...

Caso Diciotti - Berlusconi : su Salvini saremo garantisti. Il vicepremier : io tranquillo : Sulla vicenda Diciotti Matteo Salvini continua a dirsi «l'uomo più tranquillo del mondo, nel senso che sto facendo il Ministro e sto facendo quello che dovrebbe fare ogni buon italiano: ovverosia ...

Diciotti - le accuse contro Matteo Salvini e su quali elementi dovrà giudicarlo il Senato : Mercoledì 30 gennaio la Giunta per le immunità del Senato sarà chiamata a esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per l'accusa di sequestro di persona sul caso della nave Diciotti. Ecco quali sono le motivazioni della richiesta da parte del Tribunale dei ministri e su cosa saranno chiamati a esprimersi i Senatori.Continua a leggere

Il caso Salvini-Diciotti divide i Cinquestelle. Lui : 'Lo rifarei' : La decisione sull'autorizzazione al procedimento nei confronti del ministro dell'Interno sarà presa dopo aver ascoltato la giunta del M5s diviso tra favorevoli e contrari

Berlusconi e il caso Diciotti : «Su Salvini saremo garantisti ma non sono 47 migranti il problema» : «Siamo garantisti e continuiamo ad esserlo». Così il leader di FI, Silvio Berlusconi, all'Aquila per il 25esimo anniversario degli azzurri e per la campagna elettorale per le regionali del 10 febbraio ...

Diciotti - Bruno Vespa contro i giudici che vogliono Matteo Salvini alla sbarra : 'Una forzatura' : Insomma, anche mister Porta a Porta , in modo netto, esprime ciò che pensa su una richiesta di rinvio a giudizio molto pelosa, e soprattutto molto politica,.

Salvini rinuncerà all'immunità per il caso Diciotti? : Il monito all'alleato Un messaggio rivolto anche a M5s: 'Si assumerebbero - osserva la stessa fonte - una responsabilità politica di mettere a repentaglio il governo, ma valutino loro. Non lo ...

Diciotti - la Giunta su Salvini e la tentazione campagna elettorale : Raccontano che nell'ufficio di presidenza della Giunta per le elezioni di giovedì mattina, alla notizia della richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, riferita dal presidente della Giunta per le elezioni Maurizio Gasparri, sia gli esponenti del Movimento 5 stelle che quelli della Lega hanno espresso lo stesso giudizio: questo e' un 'assist' per la campagna elettorale. Resta infatti forte all'interno del partito di via ...

Diciotti. I grillini voteranno per fare processare Matteo Salvini : “Il Movimento 5 stelle voterà l’autorizzazione a procedere per Salvini”. Ad annunciarlo il senatore grillino Gianluigi Paragone. I pentastellati voteranno “sì”

Accordi&Disaccordi - Paragone (M5s) : “Caso Salvini-Diciotti? Noi non abbiamo mai negato alla giustizia nessuno : andiamo in linea. E anche la Lega potrebbe sorprendere tutti” : “Caso Salvini-Diciotti? Credo che già Matteo Salvini abbia deciso di non sottrarsi al processo, quindi il problema neanche si pone. Noi non abbiamo mai negato alla giustizia un ministro, un parlamentare, quindi noi del M5S andiamo in linea. anche la Lega potrebbe sorprendere tutti e votare sì, qualcuno gli sta regalando una prateria elettorale, una campagna elettorale già fatta”. Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 Stelle, ...

Diciotti : Salvini non ha ancora deciso se rinunciare all'immunità : Matteo Salvini non ha ancora deciso se rinunciare o meno all'immunità parlamentare dopo che il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. È quanto riferiscono fonti vicine al segretario della Lega. Salvini, che è accusato di sequestro aggravato per aver bloccato lo sbarco dei migranti che si trovavano a bordo della nave, viene descritto come "molto tranquillo" dai suoi collaboratori, ...

Diciotti - caso Salvini al Senato il 30 gennaio - il ministro : 'Pronto a farmi processare' : La giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato esaminerà la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno e Senatore della Repubblica Italiana Matteo Salvini, istanza avanzata dal Tribunale dei Ministri della Procura Generale di Catania sulla vicenda della nave Diciotti. L'assise del Senato si riunirà a tal proposito mercoledì 30 gennaio. Intanto, il vice-premier e segretario nazionale della ...

L'accusa del tribunale dei ministri contro Salvini per la Diciotti : Roma, 25 gen., askanews, - 'L'atto del ministro Salvini costituisce un atto amministrativo che, perseguendo finalità politiche ultronee rispetto a quelle prescritte dalla normativa di riferimento, ha ...