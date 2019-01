Canottaggio | un’impresa a scopo benefico | 4 donne attraversano l’Atlantico per una

sportfair

(Di sabato 26 gennaio 2019) L’equipaggio del team Row for the Ocean ha svolto questa impresa per raccogliere fondi a favore dell’associazione Surfers Against Sewage, che si batte contro l’inquinamento dei mari dovuto alla plastica Il team britannico Row for the Ocean diventa il primo equipaggio femminile a completare la Talisker Whisky Atlantic Challenge 2018/2019. Le ragazze hanno completato la traversata più dura al mondo, oltre 3000 miglia sull’Atlantico per una raccolta fondi a favore dell’associazione Surfers Against Sewage, che si batte contro l’inquinamento dei mari dovuto alla plastica. Il team Row for the Ocean composto da Kirsty Barker (28), Kate Salmon (31), Rosalind West (36) e Laura Try (36) è arrivato sulle coste di Antigua dopo aver passato in mare 43 giorni, 2 ore e 20 minuti.L’equipaggio è stato messo a dura prova da complicazioni di salute e ha ...