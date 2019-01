Bufera social su ' Povera Patria'

'Povera Patria' - Bufera social : C'è chi fa i complimenti a Carlo Freccero perché finalmente si è parlato di signoraggio in tv e chi stronca senza appello la scheda mandata in onda per illustrare la questione. Dopo l'annuncio della ...

C'è Grillo - Bufera social contro la Rai. Freccero : "Tutta pubblicità" : Altro che politica. In pochi hanno notato che lavorando per la Rai ho spostato il programma su Grillo al lunedì per controprogrammare Celentano, nonostante sia un grandissimo estimatore e direi ...

Ale Cattelan legge alla figlia "La bambina con due papà" - Bufera social : la risposta è epica : La foto pubblicata dal conduttore su Instagram ha alzato un polverone, ma le critiche non lo sfiorano e rimette in riga i...

Celentano sconfitto da Rai1. Bufera sui social per Adrian : Adriano Celentano battuto da La Compagnia del Cigno. Gli ascolti Sono stati quasi 6 milioni, pari al 21,9% di share, i telespettatori che hanno seguito la prima parte del nuovo show di Adriano Celentano, in diretta da Verona, che ha visto il cantante in scena solo per pochi minuti, annunciato da un tuono. A seguire, il cartoon ha fatto registrate il 19,01% di share e 4.544.000 telespettatori. Adrian è stato battuto da La Compagnia del Cigno, la ...

Bufera su Adrian - polemiche sui social dopo la prima puntata chiusa in anticipo : Nuova polemica e nuovo giallo su Adrian, la serie animata ideata e prodotta da Adriano Celentano che ha visto il suo debutto lunedì 21 gennaio in prima serata su Canale 5. La prima puntata sembra abbia stravolto il palinsesto di Mediaset in quanto, secondo le guide tv del 21 gennaio, l'evento sarebbe dovuto andare in onda sino alla mezzanotte per poi lasciare spazio al Tg5. Inspiegabilmente, però, Adrian è terminato quasi un'ora prima del ...

Bufera su Adriano Celentano - lo show chiude un'ora prima : dure critiche sui social : Dopo settimane di promo incessanti, ecco che ieri sera in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Adrian, lo show evento, con protagonista l'amatissimo Adriano Celentano, in onda da Verona. Un programma decisamente molto atteso, che avrebbe fatto da traino alla serie evento che vede protagonista lo stesso Celentano e che racconta la sua storia personale. Peccato, però, che qualcosa sembra essere andato storto e ieri sera ...

Bufera su Adriano Celentano e lo spot tv : 'Il volume si alza da solo' - i social protestano : Adriano Celentano sta per tornare in televisione con un progetto molto atteso dal pubblico e prima ancora del suo debutto, ci sono già delle polemiche in rete, legate al volume dello spot che viene trasmesso in questi giorni sui canali Mediaset. Chi ha avuto modo di sintonizzarsi su Canale 5 nel corso delle ultime settimane, ha notato che vengono trasmessi i promo dello spettacolo 'Adrian', ma c'è una bella differenza rispetto a tutti gli altri ...

Vaccini - Grillo e Renzi con Burioni per difenderne la validità : è Bufera sui social contro il comico genovese : Questi i 5 punti su cui Burioni impegna le forze politiche e su cui Matteo Renzi e Bewppe Grillo si sono trovati d'accordo: 1, sostenere la Scienza come valore universale di progresso dell'umanità, ...

Real Madrid - arbitro esulta al gol degli avversari : Bufera sui social. VIDEO : Giorni di fuoco, al Real Madrid, con la squadra in crisi di risultati e tutto un ambiente in cui si respira un'aria pesante. Ad alimentare le polemiche, come se non ce ne fossero già abbastanza, l'...

Getta via le coperte di un clochard e se ne vanta sui social. Bufera su vicesindaco di Trieste : 'Credevo se ne fosse andato via' si giustifica il leghista Paolo Polidori che travolto dalle critiche poi cerca di rimediare offrendogli vestiti puliti -

Friuli Venezia Giulia - Bufera social su due amministratori protagonisti di iniziative xenofobe : A Triste il vicesindaco Paolo Polidori si vanta su Facebook di aver gettato le coperte di un senzatetto, a Monfalcone l'assessore Massimo Asquini pubblica una filastrocca che denigra i migranti

Biasin suggerisce all'Inter di copiare la Juve - è Bufera social - : Per vincere bisogna copiare la Juventus? E' quel che suggerisce il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, tifoso interista dichiarato, che ai nerazzurri indica la strada da seguire con un tweet: "#...

Festa di Capodanno in sala parto - medici con le trombette mentre il bimbo sta per nascere : Bufera social : Il video con medici e infermieri che festeggiano il Capodanno nel reparto di chirurgia mentre una donna partorisce ha fatto il giro del web. Un momento intimo vissuto tra decine di persone che ...

J-Ax-Salvini : scintille su Twitter - Bufera social sul rapper che minaccia querele : Di certo c'è che nessuno dei due ha peli sulla lingua e che entrambi godono di un nutrito gruppo di fan. Il popolare rapper J-Ax e Matteo Salvini da qualche giorno continuano a punzecchiarsi. Ad innescare tutto è stata un'intervista del cantante che è stata accolta con ironia e sarcasmo dal ministro, a cui è seguita una nuova replica da parte del musicista. Considerato che il tutto è avvenuto su Twitter si è anche innescato un effetto domino che ...