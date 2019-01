Bimbo morto nel pozzo | polemiche per il salvataggio di Julen

caffeinamagazine

(Di sabato 26 gennaio 2019). In Spagna le preghiere sono finite e la speranza è morta insieme a quel bambino di soli due anni che lo scorso 13 gennaio è caduto in unprofondo oltre 100 metri nelle campagne vicino Malaga mentre giocava non lontano dai genitori. I soccorritori impegnati nelle operazioni di recupero sono arrivati nel punto in cui il bambino era finito dopo la caduta. ‘’Sfortunatamente all’1.25 del mattino la squadra di soccorso ha raggiunto il punto in cui si stava cercandoe ha trovato il corpo senza vita del piccolo’’, ha scritto su Twitter il rappresentante del governo centrale nella regione sud-occidentale dell’Andalusia, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis.Ma lein questa storia non mancano. Innanzi tutto: perché si trovava lì quel? L’inchiesta della magistratura chiarirà se la responsabilità è di chi ha fatto lo scavo oppure del proprietario ...