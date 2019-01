Tifoso ucciso | la figlia | sei mio eroe

Tifoso ucciso - 23 indagati per omicidio : 12.35 Sono saliti a 23 gli indagati per omicidio volontario e rissa aggravata nell'inchiesta milanese sugli scontri tra ultras interisti e napoletani del 26 dicembre che hanno provocato la morte di Daniele Belardinelli. L'ipotesi di omicidio volontario, contestata a tutti e 23, è un passaggio tecnico per svolgere gli accertamenti. Nel frattempo, sulla seconda auto bloccata a Napoli sarebbero state riscontrate ammaccature, da verificare se ...