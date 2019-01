Reddito di cittadinanza | importo ridotto a 390 € | l’analisi dei fondi

Legge 104 e Reddito di cittadinanza : requisiti - importo e a chi spetta : Legge 104 e Reddito di cittadinanza: requisiti, importo e a chi spetta Reddito di cittadinanza con Legge 104 A differenza degli invalidi civili i titolari di Legge 104 non hanno diritto a prestazioni economiche. Bensì a ad agevolazioni per lo più lavorative e di inserimento sociale e professionale. Spiccano poi tra i benefici anche delle agevolazioni fiscali e legate alla pensione, in particolare alla pensione anticipata e alla misura Ape ...

Rossini (Acli) : "Reddito cittadinanza passo indietro in lotta povertà" : Roma, 24 gen. (Labitalia) - "Aver legato il contrasto alla povertà alla ricerca del lavoro non cr[...]

Reddito di cittadinanza anche a Rom e Sinti : "Se c'è una cosa che la destra sociale non farà mai, Di Maio, è pagare con i soldi della gente perbene la paghetta ai rom": tuonava così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni due giorni fa, quando si è resa conto che tra i destinatari del Reddito di cittadinanza ci sarebbero stati anche migliaia di Rom e Sinti. Luigi Di Maio, chiamato in causa da Meloni, non aveva replicato in modo chiaro, lasciando in sospeso la questione.E il motivo ...

Reddito di cittadinanza - assunzioni per 6.000 tutor : stipendi da 30.000 euro l'anno : Con l'arrivo del Reddito di cittadinanza si darà spazio anche a nuove figure professionali che si chiameranno tutor o navigator. Saranno circa 6.000 e verranno assunti da Anpal Servizi spa con un contratto di collaborazione di due anni ed uno stipendio di circa 1.700 euro al mese, esclusa la contribuzione, per un totale di oltre 30.000 euro lordi annui. Vi è già inoltre, nei loro confronti, il dichiarato impegno da parte del Governo di avviare ...

Quota 100 e Reddito di cittadinanza - via libera al decretone dalla Ragioneria dello Stato : Via libera dalla Ragioneria generale dello Stato, oggi, al maxi decreto sulle pensioni Quota 100 e al reddito di cittadinanza, due delle misure simbolo dell’esecutivo M5s-Lega guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Ci sono stati affinamenti nel testo – ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria - ma nel merito, non riguardano – ha sottolineato - problemi di Ragioneria". Non ci sarà dunque nessuno ...

Il Reddito di cittadinanza serve anche a chi ha problemi di secchezza vaginale : Si è trasformato in un tormentone social la pubblicità del MoVimento Cinque Stelle per il reddito di cittadinanza. Su Facebook i grillini hanno pubblicato un post per spiegare come ottenerlo usando la ...

Il Reddito di cittadinanza serve anche a chi problemi di secchezza vaginale : Si è trasformato in un tormentone social la pubblicità del MoVimento Cinque Stelle per il reddito di cittadinanza. Su Facebook i grillini hanno pubblicato un post per spiegare come ottenerlo usando la ...

Sondaggio di Nicola Piepoli : il Reddito di cittadinanza farà crescere i voti di Luigi Di Maio alle elezioni : Il reddito di cittadinanza viene bocciato dalla maggioranza degli italiani - 6 su 10 - perché si considera praticamente nulla la crescita dell'occupazione derivante dalla legge. E più della metà degli aderenti ai partiti - escluso il M5s - ritengono che il reddito favorirà il lavoro nero. Secondo il

Reddito di cittadinanza a 241.000 nuclei stranieri - il 20% della platea : Le di soli stranieri che potrebbero prendere il secondo il governo saranno 241.000, quasi il 20% della platea complessiva, nonostante il paletto dei 10 anni di residenza nel nostro Paese insieme al ...

Reddito di cittadinanza a 241.000 nuclei stranieri - il 20% della platea : Le famiglie di soli stranieri che potrebbero prendere il Reddito di cittadinanza secondo il governo saranno 241.000, quasi il 20% della platea complessiva, nonostante il paletto dei 10 anni di ...

Il Reddito di cittadinanza andrà a 240mila famiglie straniere - 77mila in più di quanto stimato. I Rom : "Anche noi ne abbiamo diritto" : La platea delle famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza sarà di 1.248.000 nuclei e tra questi 241.000 dovrebbero essere di soli stranieri. Lo si legge nella Relazione tecnica del Decreto sul reddito di cittadinanza e Quota 100. Per i 241.000 nuclei composti di soli stranieri (il 19,3% del totale) è prevista una spesa di 1.486 milioni di euro su un totale di 7.493 milioni (il 19,8%) per "l'anno base". L'ultima stima ...

Reddito cittadinanza - rom : "Ne abbiamo diritto" : Roma, 24 gen., AdnKronos, - "In Italia sono 70mila i Rom e Sinti che sono cittadini italiani da 600 anni e che hanno quindi diritto alle provvidenze come tutti gli altri loro connazionali". E' quanto ...

Reddito di cittadinanza : "Ma quali 3 proposte - qui al Sud non c'è lavoro" : I centri per l'impiego del Mezzogiorno - con più risorse e più personale - possono diventare efficienti, ma da Roma in giù il problema principale resta la mancanza di lavoro. Per pensare all'applicazione concreta del Reddito di cittadinanza in tutta Italia, non si può prescindere dalle differenze territoriali del tasso di disoccupazione che, secondo gli ultimi dati trimestrali dell'Istat, al Nord si ferma al 5,7% ma ...

Reddito di cittadinanza - la foto scelta dal M5S già usata da un farmaco per la secchezza vaginale : Quando si sceglie una foto per promuovere una nuova misura economica, una nuova legge, una battaglia vinta, non sempre è facile trovarne una che vada bene al 100%: ma i responsabili della ...