Giuseppe Conte contro Francia e Germania | “Sul seggio all’Onu prendono in giro noi e l’Ue”

Giorgia Meloni attacca Giuseppe Conte : "Che amarezza vederlo così" - schiavo della Francia? : Fa discutere, il video trasmesso da PiazzaPulita di Corrado Formigli che ritrae Giuseppe Conte al bancone di un bar a Davos con Angela Merkel. Il premier, infatti, confida alla cancelliera tedesca che il M5s è preoccupato per il calo nei sondaggi, il tutto mentre la Lega e Matteo Salvini continuano

Giuseppe Conte contro Francia e Germania : 'Seggio Onu - questi ci prendono in giro' : 'Il loro è un obiettivo di politica estera che emargina l'Europa . Ma come, non si era sempre detto di darlo all'Europa? Ma allora ci state prendendo in giro ', picchia insolitamente duro il premier. ...

Giuseppe Conte contro Francia e Germania : "Seggio Onu - questi ci prendono in giro" : Ora anche Giuseppe Conte alza la voce. Dopo aver detto che i francesi saranno sempre "nostri amici" e dopo essere stato pizzicato in un curioso colloquio con Angela Merkel in cui parlava delle difficoltà grilline, il premier punta il dito: "È dall’inizio degli anni Novanta che abbiamo aderito all’id

Giuseppe Conte smaschera il M5s con Angela Merkel : "Sono molto preoccupati - così..." : Pausa dei lavori al World economic forum, a Davos (Svizzera). Uno accanto all'altra, in un'atmosfera informale, davanti al bancone del bar, ci sono Giuseppe Conte e Angela Merkel. Il presidente del Consiglio italiano, che non ha mai nascosto l'intesa, anche personale, con la Cancelliera, è impegnato

Giuseppe Conte : chi è la moglie del premier. La vita privata : Giuseppe Conte: chi è la moglie del premier. La vita privata moglie Giuseppe Conte, ecco chi è Dopo il voto del 4 marzo 2018 e le consultazioni al Quirinale dalla parvenza interminabile, finalmente gli incontri tra Lega Nord e Movimento 5 stelle hanno emesso la sentenza: sulla proposta da presentare al Presidente Mattarella figura il nome di Giuseppe Conte. Non riveste ancora, in via ufficiale, la carica di presidente del Consiglio; eppure la ...

Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio : Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio stipendio Giuseppe Conte, l’importo dichiarato Quanto guadagnano i parlamentari e a Quanto ammonta lo stipendio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Lo ha calcolato l’AdnKronos mettendo in evidenza come il neo-premier avrà uno stipendio di circa 6700 euro netti al mese. Parecchi meno di tutti i parlamentari che guadagnano, secondo le stesse stime, circa ...

Venezuela - Giuseppe Conte : “Preoccupato per escalation violenza - spero in percorso democratico” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta la situazione in Venezuela: "Esprimo forte preoccupazione per i rischi di un'escalation di violenza. Auspico un percorso democratico che rispetti libertà di espressione e volontà popolare". Salvini si schiera contro Maduro, le opposizioni chiedono al governo una presa di posizione netta. Intanto una mozione del Congresso della Cgil diventa un caso.Continua a leggere

Giuseppe Conte la spara : il Pil salirà dell'1 - 5 per cento : E' quantomeno ottimista il premier Giuseppe Conte: "La crescita dell'Italia potrebbe arrivare fino all'1,5 per cento quest'anno", ha detto a Davos nell'anticipazione di un'intervista a Bloomberg Tv. Così il presidente del Consiglio smentisce le stime dello 0,6 per cento presentate dal Fondo monetari

Giuseppe Conte - nello staff Samir Hassan ex leader di "Mai con Salvini" : cosa scrive ancora oggi sul leghista : Il più acerrimo nemico di Matteo Salvini siede a Palazzo Chigi. È Samir Hassan, romano di origini egiziane, che oggi lavora nello staff del premier Giuseppe Conte scelto da Rocco Casalino in persona e che nel 2015 era invece il portavoce del movimento Mai con Salvini, sceso in piazza per Contestare

Giuseppe Conte - bomba atomica su Emmanuel Macron : "Perché voi non..." - sfida senza precedenti in pubblico : La sfida di Giuseppe Conte a Emmanuel Macron è clamorosa, perché arriva dal salotto buono di Davos dopo giorni di tensioni senza precedenti. Al debutto al World Economic Forum, il premier italiano chiede ufficialmente alla Francia di rinunciare al proprio seggio nell'Onu per cederlo a un rappresenta