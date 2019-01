Formula E | Audi obbligata al podio in Cile

Formula E - in Cile Audi obbligata al podio : Sarà l'occasione per confermare la forza di DS e BMW in uno scenario nuovo, per Audi Sport, invece, il risultato dovrà essere obbligato: lottare per il podio. 'La tracciatura sembra avvincente, ma ...

Audi - travaso da Formula E a prodotto non è immediato : Un tempo il circolo virtuoso partiva dalla Formula Uno per arrivare alla strada . Entro pochi anni diventerà anche dalla Formula E alle auto di serie. La r ivoluzione elettrica ha ancora una lunga ...

Formula E - Da Costa e la BMW vincono in Arabia Saudita : La BMW inizia in grande la sua prima stagione da costruttore ufficiale in Formula E: Antonio Félix Da Costa ha conquistato pole position e vittoria nell'ePrix di Ad Diriyah, precedendo in volata la DS di Jean-Eric Vergne e la Mahindra di Jerome D'Ambrosio.Vergne beffato. Sul risultato finale della gara ha pesantemente influito la doppia penalità inflitta alle DS Techeetah. Jean-Eric Vergne non si è certo risparmiato, mostrando tutta la sua ...

DIRETTA Formula E / GP Arabia Saudita 2018 streaming video e tv : il grande debutto di Felipe Massa : DIRETTA FORMULA E GP Arabia Saudita 2018 streaming video e tv. Oggi la prima gara della nuova stagione in una sede inedita: classifica, vincitore e podio.

Formula E - anche Rooney all'E-Prix in Arabia Saudita : Ci sarà anche Wayne Rooney tra gli spettatori presenti a bordo pista per assistere all'E-Prix d'apertura della stagione di Formula E . L'attaccante inglese ex Manchester United è volato alla volta ...

Formula E occasione per una rivoluzione culturale in Arabia Saudita : ... lo dimostra l'abbigliamento richiesto alle colleghe, vestiti lunghi e velo da indossare fuori dal circuito, ma con una volontà della classe dirigente più giovane di aprirsi gradualmente al mondo, ...

Formula E : in Arabia Saudita parte la stagione 2018-19 - diretta tv Italia 1 ed Eurosport : Avrà inizio il prossimo sabato 15 dicembre la nuova stagione di Formula E, il campionato riservato alle monoposto elettriche. Sarà l'ePrix di Ad Diriyah (Arabia Saudita) ad inaugurare il campionato 2018-19. In calendario 13 gare, tra cui l'ePrix di Roma in programma il prossimo 13 aprile. Formula E 2018-19: via ad una nuova era La quinta stagione del campionato full electric apre una nuova era, in quanto faranno il loro esordio le nuova ...