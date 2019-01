Fedez | esce Paranoia Airlines | tutto sul nuovo album

Il 25 gennaio esce Paranoia Airlines - il nuovo album di Fedez : Un vero e proprio aeroporto, quello di Milano-Linate con tanto di check-in e controlli di sicurezza, e un aereo altrettanto vero, con livrea dedicata, pronto e prendere il volo assieme al nuovo disco di Fedez "Paranoia Airlines". Con questa straordinaria scenografia il cantautore, dopo aver esaurito, il (temporaneo) sodalizio artistico con J-Ax, ha presentato il suo ultimo progetto discografico, in uscita il 25 gennaio distribuito da Sony Music; ...

