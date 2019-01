Enrico Ruggeri | incidente stradale da brividi | 400 metri in testa-coda sul

Savona. Terribile incidente stradale per Enrico Ruggeri : auto distrutta : Paura per il cantante Enrico Ruggeri. L’artista è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Insieme a lui c’erano altre tre

Enrico Ruggeri ha avuto un incidente stradale : cos’è successo : incidente stradale per Enrico Ruggeri: come sta adesso Ore particolarmente difficili queste per il popolare cantautore Enrico Ruggeri. Il motivo? L’artista, ieri sera, ha fatto un pauroso incidente stradale nella zona di Savona. E’ stato lui stesso a rivelarlo su instagram, pubblicando la foto dell’auto praticamente distrutta, e scrivendo nella didascalia: “Tutto sommato dopo 400 metri di testa coda su un viadotto, la ...

Enrico Ruggeri : “L’Anticristo controlla il mondo. Una volta c’era John Lennon - ora gli One Direction : non è un caso” : “Chi è L’ Anticristo al quale ha dedicato l’ ultimo album dei Decibel?”, chiedono a Enrico Ruggeri. “Sono i veri potenti che indirizzano le sorti del mondo”, risponde lui. L’occasione doveva essere il lancio del nuovo album dei Decibel, ma poi l’intervista del cantante a La Verità si è trasformata in un discorso sull’Anticristo, a cui deve il titolo appunto il disco. “Il primo a ...

L’Anticristo di Enrico Ruggeri - “Oggi è tutto standardizzato. Prima c’era Bob Dylan - adesso gli One Direction” : Un Enrico Ruggeri senza freni, durante un'intervista speziata rilasciata a Maurizio Caverzan per il quotidiano La Verità: "L'Anticristo" è il titolo dell'ultimo album dei Decibel, la storica band con la quale il cantautore aveva iniziato la sua carriera. Erano i tempi di Contessa e Il Leader, ma con la maturazione raggiunta e il contesto storico inopinatamente cambiato, "L'Anticristo" si colloca in questi anni come un manifesto della percezione ...