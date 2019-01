Cistite | cause | sintomi e i cibi per curarla

dilei

: CISTITE. Sintomi, Cause, Alimentazione, Integratori e Rimedi Naturali - CARLO625 : CISTITE. Sintomi, Cause, Alimentazione, Integratori e Rimedi Naturali -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Laè un’infiammazione della vescica che può risultare molto fastidiosa.Riconoscerla, ma soprattutto debellarla, spesso è difficile, poiché può essere legata anche a fattori psicologici, come lo stress e il nervosismo. Lapresenta numerosi, il più evidente però è il bisogno continuo di urinare e il bruciore intenso che si prova durante la minzione. Le case della– come già specificato – sono varie. Spesso questa patologia viene causata da agenti patogeni, altre volte il problema ha origine da uno stile di vita scorretto.Esistono poi alcuni fattori di rischio, come la scarsa igiene intima, l’abuso di alimenti irritanti, ma anche la tendenza ad indossare capi intimi sintetici e pantaloni troppo stretti. Solitamente i medici prescrivono una cura antibiotica, ma per debellare laè necessario anche seguire una dieta ...