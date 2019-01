Calciomercato Salernitana | ufficiale | ecco Memolla per la difesa

Calciomercato live : la Salernitana affonda su Calaiò - Cosenza e Benevento scatenate : Giornate di fermento nel Calciomercato di Serie B. Il Venezia ieri ha preso il terzino Mazan. Arriva dal Celta in prestito con diritto di riscatto. Il Lecce ha chiuso per Tumminello che arriverà all'inizio della prossima settimana e attende una risposta di Chievo Verona ed Empoli per Pucciarelli. La Salernitana, che nei giorni scorsi aveva fatto un timido sondaggio per Montalto, è in pressing su Calaiò cercato dal Cosenza nei giorni scorsi. ...

Calciomercato Serie B : Cosenza saluta Baclet e punta un big - Salernitana e Livorno attive : Il Calciomercato di Serie B continua ad avere tante novità: nella giornata di ieri sono arrivate tante ufficialità. Le società più attive in queste ore sono Carpi (che ieri ha ufficializzato il giovane centrocampista Coulibaly dall'Udinese), Salernitana (che segue Acampora e ci sta provando in queste ore con bomber Calaiò seguito da diversi club di Serie B), Livorno (che dopo aver ufficializzato l'acquisto di Kupisz è vicinissimo all'attaccante ...

Calciomercato live : Cosenza e Salernitana hanno scelto il bomber - colpo Foggia : Prosegue con tantissime novità il Calciomercato di Serie B. Nelle ultime ore Il Lecce ha praticamente chiuso l'acquisto dell'attaccante Tumminello dall'Atalanta. Il giovane Tumminello, probabilmente arriverà in prestito secco fino a giugno e il Lecce ha preferito il suo acquisto, puntando su un giovane attaccante di prospettiva, a quello del più esperto Ceravolo che si era vociferato nei giorni scorsi. Bloccata la trattativa in uscita per ...

Calciomercato Salernitana - Minala torna in granata : SALERNO - C'è un ritorno in casa granata. È ufficiale, infatti, l'acquisto a titolo temporaneo di Joseph Minala dalla Lazio , che torna all'Arechi dopo l'esperienza della scorsa stagione. Questa la ...