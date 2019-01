X-Files 11 su Rai4 con la guest star Haley Joel Osment de Il Sesto Senso | trame episodi

Nuovi episodi di X-Files 11 su Rai4 tra doppioni ed effetto Mandela - trame 17 gennaio : Nuove indagini attendono Mulder e Scully negli episodi di X-Files 11 su Rai4. Stasera, 17 gennaio, il canale 21 manderà in onda il solito doppio appuntamento inedito con l'undicesima (forse ultima?) stagione della serie cult creata da Chris Carter. In questo nuovo capitolo, gli agenti federali, ancora insieme, sono alla ricerca del loro figlio, William, dato in adozione anni fa. Scully ha avuto delle terribili visioni che minacciano la vita del ...

Sbarca X-Files 11 su Rai4 dal 10 gennaio - la controversa (e ultima?) stagione della serie in chiaro : Finalmente arriva X-Files 11 su Rai4. L'attesa undicesima stagione della serie cult creata da Chris Carter Sbarca in chiaro a partire da stasera, 10 gennaio. Un appuntamento imperdibile per i fan del fenomeno televisivo nato negli anni Novanta, che rivede David Duchovny e Gillian Anderson di nuovo nei panni degli agenti Fox Mulder e Dana Scully. Stavolta i due partner dovranno affrontare il caso più difficile della loro carriera (e della loro ...