Un anno da record per gli Uffizi E il direttore Schmidt | ' Crescita esponenziale'

2018 - anno da record per gli Uffizi con boom di incassi : +50% : ... oltre ai circa 1.200 alunni coinvolti in progetti di alternanza scuola lavoro, , quelle di accessibilità e mediazione culturale , 173 incontri per 1.308 persone, , 42 le esibizioni tra spettacoli di ...

Le entrate generate dall'industria dei videogiochi negli USA hanno raggiunto il record di 43 - 4 miliardi di dollari nel 2018 : La gente ama comprare i videogiochi. Questo emerge da un report della Entertainment Software Association (ESA) e del gruppo NPD, le entrate totali dell'industria dei videogiochi negli Stati Uniti hanno raggiunto 43,4 miliardi di dollari nel 2018, il 18% in più rispetto al 2017.Come segnala Dualshockers, $ 7,5 miliardi derivano dalle vendite di hardware e periferiche, un aumento del 15% rispetto al 2017 di $ 6,5 miliardi. Allo stesso modo, il ...

Sanità : in Italia record di longevità - ma al Sud si vive un anno in meno : L’Italia ha un’aspettativa di vita alla nascita di 85,6 anni per le donne e 81 per gli uomini, risultando uno dei Paesi più longevi al mondo. Anche la speranza di vita residua a 65 anni è, per entrambi i generi, più elevata di un anno rispetto alla media europea. “Rimane il divario tra Nord e Sud, con oltre un anno di svantaggio in termini di aspettativa di vita nelle Regioni del Mezzogiorno, che diventano 3 per quella a 65 anni“. Lo ...

Fca - Gorlier : 'Nostra quota in Europa stabile - siamo sulla strada giusta'. 2018 anno record per Jeep e 500 : TORINO - Il 2018 è stato un anno record per Jeep, che con quasi 168.700 immatricolazioni ottiene il miglior risultato di sempre in Europa. La quota del brand nel suo segmento è del 3,2%...

Il 2018 negli Usa è stato l'anno record per le chiusure delle centrali a carbone ma la CO2 aumenta : Ma anche dal forte tasso di crescita dell'economia che ha fatto salire le emissioni delle fabbriche, del trasporto aereo e di quello pesante. E proprio il settore dei trasporti, evidenzia l'analisi, ...

Shutdown da record - il più lungo della storia degli Stati Uniti. E i sindacati fanno causa al governo : Lo 'Shutdown' che paralizza parzialmente da tre settimane il governo federale degli Stati Uniti e' diventato il piu' lungo nella storia: il record e' stato battuto a mezzanotte di ieri (le 6 in Italia) superando i 21 giorni raggiunti nel 1995 sotto la presidenza di Bill Clinton (che non si metteva d'accordo con i Repubblicani, che per la prima volta da 40 anni avevano il controllo di entrambe le Camere, sulla legge di bilancio). E intanto non ...

Aeroporti di Puglia - 2018 anno record con 7 - 5 milioni passeggeri : Il 2018 anno straordinario per gli Aeroporti della Puglia. Registrati 7,49 milioni di viaggiatori, 5 dei quali solo a Bari. Un dato mai raggiunto in precedenza, con un incremento del +7,2% rispetto al ...

Soliti Ignoti : Amadeus supera il record d’ascolti dell’anno scorso : Amadeus con Soliti Ignoti, speciale Lotteria Italia, fa più ascolti del 6 gennaio 2018 Successo inarrestabile per Amadeus, è il caso di dirlo, che ieri sera, domenica 6 gennaio 2019, con la puntata speciale di Soliti Ignoti dedicata all’estrazione dei premi finali della Lotteria Italia, ha battuto il suo stesso record d’ascolti del 2018! A seguire la grande puntata in prima serata del suo divertente quiz dedicato alle identità ...

CR7 ha come obiettivo un nuovo record : laurearsi capocannoniere in tre campionati diversi : Fin dalla sua fondazione, l'obiettivo della Juventus è vincere, ecco come si spiega la scelta di Cristiano Ronaldo di approdare a Torino. Anche il portoghese vuole sempre essere il numero uno e, nonostante abbia detto a parole che i premi personali non sono un'ossessione, i fatti dimostrano il contrario. Ultimamente l'ex Real Madrid non ha presenziato alle manifestazioni che hanno assegnato premi ad altri calciatori come nel caso del Pallone ...

Tonno da record in Giappone : 3 milioni di dollari/ Re del sushi se lo aggiudica all'asta di inizio anno : Tonno da record in Giappone: 3 milioni di dollari. Re del sushi se lo aggiudica all'asta di inizio anno 'Ho comprato un buon Tonno'

Il 2018 è stato un anno da record per il cibo italiano nel mondo : mai così tanto vino e alimenti Made in Italy consumati : Mai così tanto cibo e vino italiano sono stati consumati sulle tavole mondiali con il record storico per le esportazioni agroalimentari Made in Italy che nel 2018 hanno raggiunto per la prima volta il valore di 42 miliardi di euro grazie all’aumento del 3%. E’ la Coldiretti a tracciare il bilancio dell’anno appena concluso, sulla base delle proiezioni su dati Istat. Si tratta di un ottimo risultato che – sottolinea la ...

Aéroport de Nice Côte d'Azur - ACA - - 2018 anno record : Il 2018 ha fatto registrare il massimo storico all'Aeroporto di Nizza, Aéroport de Nice Côte d'Azur, dove sono transitati quasi 14 milioni di passeggeri . La crescita dello scalo della Costa Azzurra, ...

Il circuito Aim chiude l'anno record. E ora arriverà la seconda fase dei Pir : Il 2018 è stato un anno record per il mercato Aim Italia. È quanto sottolinea Ir Top Consulting, società di consulenza specializzata in Equity Capital Markets e Partner Equity Markets di Borsa ...