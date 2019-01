Truffa dei farmaci | operazione Nas in tutta Italia | 11 arresti

Falsi incidenti per Truffare anziani : sgominata la banda dei napoletani : Quella che è ritenuta un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani, in particolare con la scusa del falso incidente stradale ai danni di loro parenti, è stata sgominata dai carabinieri del ...

Si fingeva maresciallo dei carabinieri per Truffare gli anziani. In manette un 67enne. Aveva colpito tra Marche e Abruzzo : Arrestato a Napoli un finto maresciallo dei carabinieri che truffava anziani, telefonando a casa delle vittime e parlando di incidenti stradali in cui erano rimasti coinvolti dei loro parenti, per i ...

Doppia Truffa - anziani biellesi ancora vittime dei malviventi : ancora anziani nel mirino dei truffatori. Un caso su internet e uno a Candelo. Una 70enne residente in provincia voleva acquistare online un cellulare e un tablet. Dopo diversi contatti con una ...

Marco Baldini - la fake news dei Bitcoin : 'Non ho guadagnato 2 milioni - è una Truffa' : di Ilaria Del Prete Stando a quanto si legge nell'articolo pubblicato su un portale, Marco Baldini consiglierebbe a chiunque di provare a far soldi velocemente e senza alcuna competenza in materia ...

Truffa smartphone : elenco dei numeri cui non rispondere a chiamate ed SMS : Basta una chiamata o un SMS per trafugare i contatti presenti sullo smartphone ed eventuali altri dati sensibili come l’accesso all’Home banking. È la Truffa che colpisce gli smartphone segnalata dallo Sportello dei diritti tramite il presidente Giovanni D’Agata che pubblica i numeri a cui non rispondere sia a chiamate che SMS. I Truffatori trovano … Continua a leggere →

La Truffa dei bitcoin che sfrutta Luigi Di Maio e punta agli elettori M5S : Ora dai vip del mondo delo sport è passata a quelli della politica. Attenzione a non cascarci. Tag Luigi Di Maio bitcoin M5S

La Truffa dei bitcoin che sfrutta Luigi Di Maio e punta agli elettori M5S : Un falso sito di news si pubblicizza su Facebook tra coloro che seguono il vicepremier grillino. E propone una storia inventata sostenendo che il ministro Cinque Stelle si sia arricchito con le criptovalute. Chi ci casca rischia di pagare caro

La grande Truffa dei facchini : buco da 100 milioni di euro - sei arresti : Sei persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Torino. Sono accusate di aver creato un'associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e alla bancarotta fraudolenta....

Alcuni “membri” dell’Unione dei Consumatori hanno Truffato i clienti Vodafone : Truffa ai danni di utenti Vodafone fissi portata avanti da persone che si spacciano per rappresentanti dell'Unione dei Consumatori: premono per cambiare operatore sulla base di false rimodulazioni. L'articolo Alcuni “membri” dell’Unione dei Consumatori hanno truffato i clienti Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Striscia la Notizia svela l'ultima Truffa dei taxi : ecco come vi fregano i soldi - fate attenzione : Strano, ma vero: spesso e volentieri nella stazione dei taxi di Milano Malepensa i tassisti rifiutano di portare i clienti per corse di pochi chilometri. Per esempio, un cliente chiede: 'Vorrei andare ...

Crotone capitale dei disoccupati Inps - Truffa da 5 mln : 700 coinvolti : Qualcuno si è portato avanti. A Crotone il reddito di cittadinanza esiste già, ma è una truffa all'Inps messa in piedi dal 2012 da un'organizzazione. Il programma criminale, che si muoveva tra Crotone e Isola Capo Rizzuto, è emerso dall'indagine Segui su affaritaliani.it

Airbus : Truffa di Di Maio e Toninelli con la complicità dei commissari Alitalia : La vicenda dell'Airbus di Stato si sta rivelando una vergognosa truffa ai danni dei contribuenti e i responsabili di questa truffa sono i ministri M5s Di Maio e Toninelli. Dopo la video-pagliacciata di quattro mesi fa nell'hangar di Fiumicino, ora viene fuori che l'aereo non soltanto è ancora fermo al suo posto, ma che gli italiani continuano a pagarlo per tenerlo inutilizzato, mentre i ministri viaggiano in business class sui voli di ...

Deiulemar - il sindaco di Torre del Greco nel comitato creditori : 'Al fianco dei Truffati' : Il sindaco Giovanni Palomba e il Comune di Torre del Greco entrano nel comitato creditori Deiulemar: 'Al fianco dei Torresi truffati e a garanzia della comunità corallina'. Dopo una lunga riflessione, ...

