Rai | Foa e i consiglieri rinunciano ai compensi di RaiCom e Rai pubblicità Nascono Rai

Foa presidente Raicom. "Ma rinuncia al compenso" : Marcello Foa sarà presidente anche di Raicom. Ma ha rinunciato al compenso che gli spetterebbe con il secondo incarico in viale Mazzini. A rivelarlo - dopo le polemiche alla vigilia del Cda - sono ...

Sorprese dal Cda Rai di domani : doppio incarico per Foa che raggiunge i 200.000 euro l’anno : Nuovo Cda Rai con Sorprese. Sulla carta, ossia sull’ordine del giorno di domani, si legge che in Consiglio di Amministrazione Rai si dovrebbe cominciare a discutere del nuovo piano industriale dell’azienda di viale Mazzini. Tra i punti sui quali comincerà un confronto, il rafforzamento del canale all news, programmi legati alla digitalizzazione e a...

Foa fa il bis : sarà presidente anche di RaiCom. Compenso aggiuntivo di 40.000 euro. Maggioni diventa ad : ROMA - Monica Maggioni che torna in prima linea, a RaiCom, è la società che compra e vende i diritti di trasmissione in tutto il mondo, per conto della tv di Stato,. Il presidente della Rai in carica ...

Foa fa il bis e diventa presidente anche di RaiCom. La Maggioni sarà l'ad : ROMA - Monica Maggioni che torna in prima linea, a RaiCom, è la società che compra e vende i diritti di trasmissione in tutto il mondo, per conto della tv di Stato,. Il presidente della Rai in carica Marcello Foa agguanta un'altra presidenza, proprio a RaiCom,. Un nuovo amministratore delegato arriva intanto anche a Rai ...

Rai - Di Maio : “Foa? Giornalista molto valido. Dispiace che abbiamo regalato a concorrenza Giletti - Giannini e Porro” : “Mi sento di rassicurare i giornalisti della Rai in quanto le mie dichiarazioni non sono state mai generiche. Anzi, io penso che i giornalisti Rai siano il primo presidio per quanto riguarda il contraddittorio in ogni dibattito”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, nel corso della sua audizione davanti alla Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, rispondendo a una domanda sulle sue ...

Rai - Tar respinge richiesta sospensiva Foa. Decisione su legittimità nomina a luglio : Respinta la richiesta di sospensiva avanzata dal consigliere Rai in quota Pd, Rita Borioni, per il presidente di viale Mazzini, Marcello Foa. Lo ha deciso il Tar del Lazio, come apprende AdnKronos, rinviando invece la Decisione nel merito sulla legittimità della nomina. Il prossimo 3 luglio il tribunale amministrativo deciderà quindi se è stata legale o meno la seconda votazione fatta dal Consiglio di amministrazione Rai su Foa presidente, dopo ...