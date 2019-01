Presentazione Piatek | il polacco | “Milan un sogno”

Milan - è il giorno della Presentazione di Piatek : “sono nato pronto - porterò la squadra in Champions League” : Primo giorno da giocatore del Milan per l’attaccante polacco, presentato dal club rossonero alla stampa prima dell’allenamento pomeridiano Ieri sera l’ufficialità, oggi la presentazione ufficiale. Krzyzstof Piatek è un nuovo giocatore del Milan , l’attaccante polacco si è presentato all’ora di pranzo davanti ai media, per esprimere le prime sensazioni da calciatore rossonero. Secondo acquisto in questo mercato ...

