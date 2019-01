Paolo Fox Oroscopo domani - venerdì 25 gennaio 2019 : Sagittario - Capricorno - Acquario - Pesci : ...Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica ...

Oroscopo del 6 febbraio : Pesci in risalita : In questo mercoledì 6 febbraio troviamo Nettuno e Luna in Pesci. Urano e Marte in Ariete. Giove in Sagittario ed il Nodo Luna in Cancro nella quinta casa. Mercurio ed il Sole in Acquario. Plutone, Venere e Saturno nel segno del Capricorno. Di seguito le previsioni per tutti i segni. Ariete flop Ariete: mercoledì da dedicare al totale relax. Gli influssi odierni tenderanno ad alzare i livelli di nervosismo dei nativi incitandoli a reazioni ...

Oroscopo 29 gennaio : Bilancia affascinante - Pesci in ripresa : Si avvicina la fine del primo mese di questo 2019. La giornata di martedì 29 gennaio si presenta come all'insegna della routine per la maggior parte dei segni zodiacali, anche se i Pesci, il Sagittario e la Bilancia potrebbero costituire un'eccezione in positivo. Vediamo ora nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: un imprevisto potrebbe dar vita ad una lite con il partner, e ...

Oroscopo febbraio per il segno dei Pesci : un mese buono per il matrimonio : L'Oroscopo dei Pesci relativo al mese di febbraio 2019 prevede un mese all'insegna dell'energia, ma anche di un'insolita lucidità, che andrà a favorire decisamente chi scrive per lavoro o per passione e chi insegna, oltre naturalmente alle persone dei Pesci che devono preparare esami o concorsi pubblici. Nei momenti decisivi della vostra vita avete sempre dimostrato di avere grande forza caratteriale e in questa occasione potrete confermare ...

Oroscopo 26 gennaio : dolcezza per Bilancia e Leone - Pesci stacanovista : Un sabato 26 gennaio 2019 molto noioso per l'Acquario e molto calmo per il Sagittario, mentre un amico potrebbe ritornare dal Capricorno e il Cancro comincerà a sfruttare i suoi guadagni tanto attesi. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: questo sabato avrete finalmente le prove tangibili che il vostro rapporto con il vostro partner è davvero una roccia che nessuno riuscirà a scalfire, e questo sarà anche di aiuto alla vostra autostima. ...

Oroscopo febbraio - previsioni Pesci : al momento siete interessati al lavoro : L'indecisione da parte di qualcuno a voi caro vi rende malinconici e pessimisti. Nel mese di febbraio, voi amici dei Pesci potreste essere in tal modo indotti a volare molto con la fantasia sul piano amoroso. Di contro, avrete una spiccata lucidità in ambito lavorativo. Perché è vero che siete dei sognatori, ma è anche vero che sapete distinguere la realtà dalla finzione meglio di chiunque altro, sgarrate raramente su questo particolare. Amore e ...

Oroscopo weekend 25-27 gennaio : Gemelli favorito - Acquario fortunato - Pesci stanco : In questo ultimo weekend di gennaio i segni di fuoco saranno pieni di energia, mentre Gemelli, Pesci e Vergine saranno un po' stanchi. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 per tutti i dodici segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: queste tre giornate saranno molto fortunate. Venere si trova nel vostro segno e potrebbe regalarvi delle belle emozioni a livello sentimentale. Un weekend ricco di ...

Oroscopo Paolo Fox oggi - martedì 22 gennaio 2019 : previsioni Sagittario - Capricorno - Acquario - Pesci

Oroscopo dell'anno 2019 per i Pesci : qualche difficoltà in ambito lavorativo : Nel 2019 il pianeta Saturno si rivelerà particolarmente severo nei confronti dei nati sotto il segno dei Pesci. Li metterà infatti di fronte alle loro 'ombre' in ambito relazionale, sottolineando errori e superficialità del 2018 che influenzeranno negativamente anche l'andamento del nuovo anno. I Pesci si sentiranno confusi e disorientati, tanto che opteranno per percorsi stantii ed orizzonti obsoleti che oramai hanno fatto il loro corso o, ...

Oroscopo dal 28 gennaio al 3 febbraio : Capricorno positivo - Pesci giù di morale : Nella settimana che va dal 28 gennaio al 3 febbraio, molti segni conosceranno il favore degli astri, specialmente quelli che non hanno passato un bel periodo, come la Vergine e la Bilancia. In ribasso invece i Gemelli, il Cancro e i Pesci. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: potrebbero nascere delle serie incomprensioni a partire da martedì, dopo un lunedì di serenità. Potreste così pensare di rimediare, ma nel frattempo vi immergerete nel ...

Oroscopo mercoledì 23 gennaio : giornata 'da governare' per i Pesci - ottima per l'Acquario : L'Oroscopo del giorno 23 gennaio 2019 è pronto a partire in pompa magna, ben disposto a dare notizie utili riguardanti la giornata di mercoledì. Sotto analisi dunque la parte centrale dell'attuale settimana, la quarta del corrente mese: curiosi di sapere se il vostro simbolo astrale d'appartenenza è stato inserito tra i segni di oggi baciati dalla fortuna? A tal proposito, diciamo subito che "a veleggiare" tra le onde della positività quotidiana ...

Oroscopo 22 gennaio : Cancro altalenante - Pesci nervoso - belle novità per Toro : La penultima settimana di gennaio sarà contraddistinta da giornate importanti per Toro e Gemelli, mentre per Cancro la situazione sarà altalenante. Scopriamo le previsioni degli astri per martedì 22 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: nelle prime due settimane di gennaio avete vissuto una fase di ansia, ma adesso per voi sta per iniziare un nuovo periodo molto interessante. Siete un po' preoccupati perchè aspettate i risultati di un progetto, ...