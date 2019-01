Orrore nella Valle Po | donna uccisa in paesino con roncola

ilfogliettone

(Di giovedì 24 gennaio 2019)tranquilla Barge, piccolo centro della provincia di Cuneo alle porte dellaPo. Una pensionata di 70 anni, Anna Piccato, e' stata trovata morta in una pozza di sangue nei giardinetti accanto alla chiesa di San Rocco. Per identificarla ci sono volute diverse ore, il volto irriconoscibile per le ferite inferte con unao, forse, un'ascia. I carabinieri indagano per omicidio, il paese sconvolto da tanta violenza nei confronti di unache la sindaca, Piera Comba, ricorda come "sempre gentile e impegnata nel volontariato".A notare il cadavere riverso a terra, nel centro del paese, sono stati alcuni residenti della zona. L'allarme ai carabinieri poco dopo le 9. Come ogni mattina la vittima, originaria di Martiniana Po ma da anni residente a Barge, era uscita presto di casa per sbrigare le commissioni. Prendere il caffe' al bar, acquistare i quotidiani. Quando ...