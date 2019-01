Il remake di Resident Evil 2 regala un nuovo trailer prima dell’uscita

Alle 12 : 15 giochiamo in diretta all'attesissimo Resident Evil 2 remake : Siamo solo a fine gennaio ma potremmo trovarci tra le mani uno dei migliori giochi di questo 2019 e nel caso in cui non ci crediate non perdetevi la nostra recensione dedicata. Di cosa stiamo parlando? Naturalmente dell'attesissimo Resident Evil 2 Remake.Il ritorno dell'iconico secondo capitolo del franchise Capcom sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One solo a partire dalla giornata di domani ma nel caso in cui siate curiosi di scoprirne i ...

Resident Evil 2 è una lezione su come fare un remake : La saga di Resident Evil è senza dubbio una delle più longeve e famose della storia dei videogiochi. Pur non avendo inventato il genere survival horror, quell’onore spetta quasi certamente ad Alone in the Dark, è stata quella che ne ha maggiormente canonizzato gli stili, il ritmo e le meccaniche, creando una storia che tra colpi di scena, resurrezioni e diramazioni non ha niente da invidiare a una telenovela brasiliana, ma con molto più ...

Il remake di Resident Evil 2 ha convinto la critica? Scopriamo i voti della stampa internazionale : I fan storici, ma anche chi non ha ancora avuto il piacere di giocare Resident Evil 2, dovranno attendere ancora due giorni prima di mettere mano al remake targato Capcom. Tuttavia, se volete sapere come è stato accolto il titolo dalla stampa specializzata, siete nel posto giusto.Innanzitutto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del gioco e, nel caso siate interessati, su Metracritic sono comparse altre votazioni di altre importanti ...

Recensione Resident Evil 2 - remake PS4 : grafica e ambientazioni decisamente positive : Resident Evil è un brand che, storicamente, ha sempre offerto al suo pubblico qualità e paura. Capcom, con il lancio del remake di questo titolo che ha debuttato su PlayStation nel 1996, sembra aver colto nuovamente nel segno. Dopo aver stimolato la curiosità degli appassionati con una demo di 30 minuti, in questi giorni è arrivato per PS4 e Xbox One il nuovo videogame che, per molti, viene già considerato come il migliore della saga. Un'attesa ...

Resident Evil 2 remake - recensione : Parte inevitabile del passaggio all'età adulta è la tendenza a voler proteggere tutto ciò che riguarda i ricordi dell'infanzia: del resto, essi sono la base sulla quale è fondata la personalità di ciascuno ed è quindi normale la paura di veder minate le proprie sicurezze. È esattamente questa la ragione che spinge buona parte dei videogiocatori meno giovani a sussultare all'annuncio di questo o quel Remake, complice la triste tendenza ereditata ...

Possibile remake di Resident Evil 3 : Nemesis - le novità al 22 gennaio : La nostalgia pare aver contagiato anche gli amanti dei videogame. E con loro i principali attori del mercato. Non è infatti un segreto che gli ultimi anni ci abbiano regalato non solo diverse riedizioni in miniatura di alcune delle console più amate del passato - dal NES alla prima PlayStation -, ma anche una buona quantità di remake e remaster di titoli già disponibili da tempo. Alcuni di questi, poi, sono rifacimenti di vere e proprie leggende ...

Resident Evil 2 remake porta il RE engine di Capcom su un altro livello - analisi tecnica : Di recente Capcom ha pubblicato una versione multipiattaforma di Resident Evil 2 Remake: la cosiddetta demo “1-shot” che concede agli utenti soltanto 30 minuti per giocare una piccola parte del gioco intero. In base a ciò che abbiamo visto, si preannuncia come un bellissimo gioco che vede le console, per la prima volta, spingere le funzionalità superiori del RE engine, e gli sviluppatori prendere alcune interessanti decisioni tecniche sia per le ...

La prima recensione di Resident Evil 2 morde la rete : remake capolavoro? : Manca esattamente una settimana da quello che già da ora promette di essere uno dei giorni più caldi del 2019. Almeno per i videogiocatori. Il prossimo 25 gennaio, Resident Evil 2 sarà infatti disponibile nei negozi fisici e digitali. Un remake, quello confezionato da Capcom, che vuole sì omaggiare il classico survival horror del 1998, ma anche reinterpretarlo in chiave moderna per la nuova generazione. Le piattaforme graziate dall'operazione ...

Il remake di Resident Evil 2 per PC con settaggi minimi ricorda molto da vicino l'originale per PS1 : Come segnala DSOGaming, la versione per PC di Resident Evil 2 remake include una serie di impostazioni grafiche da modificare. I giocatori possono rendere il gioco simile a al titolo per la prima Playstation usando le impostazioni più basse.Resident Evil 2 può girare a 60fps con impostazioni Max in 4K su una NVIDIA GeForce RTX2080Ti, tuttavia i giocatori potranno godere di un'esperienza di gioco fluida in quanto saranno in grado di regolare ...

Resident Evil 2 demo - guardiamo il nuovo trailer esclusivo del remake : L'orrore targato Capcom è pronto a mordere ancora una volta i nostri PC e le console di ultima generazione. Resident Evil 2, classico survival horror del 1998, tornerà infatti a nuova vita su personal computer, PlayStation 4 e Xbox One con un remake già da ora assolutamente seducente, la cui uscita è fissata per il 25 gennaio. E se è vero che il debutto sugli scaffali si avvicina fortunatamente a passi da gigante, è altrettanto vero che ...

Stasera alle 20 in diretta con la demo di Resident Evil 2 remake e la mod Daughters of Ash di Dark Souls : Stasera vi aspettiamo puntuali alle 20:00 per giocare insieme due importanti titoli.L'appuntamento è con il nostro Nemuriallen per rivivere Dark Souls 3, in particolare la mod Daughters of Ash. Per chi non lo sapesse questa mod integra nel gioco contenuti tagliati, nuovi boss, NPC e molto altro per un'esperienza unica e decisamente non convenzionale.Sappiamo tutti infatti come Dark Souls sia ricco di contenuto tagliato, e rivivere l'avventura ...

Un giocatore completa la demo di Resident Evil 2 remake in 3 minuti : Il lancio della demo di Resident Evil 2 Remake è avvenuto due settimane fa, e ora tutti gli appassionati della saga possono finalmente provare 30 minuti di gioco.Ebbene il panorama degli speedrunner non poteva certo esentarsi dal portare a termine la demo nel minore tempo possibile, e mentre la maggior parte dei giocatori si gode ogni minuto di gioco analizzando tutte le modifiche e miglioramenti apportati, altri hanno preferito decisamente ...

Resident Evil 2 : la versione originale e il remake a confronto in un video : Come segnala DSOGaming, il canale YouTube Cycu1 ha pubblicato un video confronto tra il remake e la versione originale di Resident Evil 2. Questo filmato mostra l'intera demo 1-Shot, la demo che verrà lanciata tra poco, quindi sconsigliamo la visione a chi non vuole alcuna anticipazione.Per tutti gli altri che non sono veramente interessati a giocare la demo, questo video vi fornirà un'idea dei miglioramenti grafici tra questi due giochi. ...

Tra videogiochi più attesi del 2019 anche il remake di Resident Evil 2 : Il 2018 è stato sicuramente un anno piuttosto intenso da un punto di vista videoludico, trasportando con se’ una serie di titoli interessanti, capolavori attesi come Red Dead Redemption 2, situazioni inspiegabili come il “lunghissimo” silenzio di Sony dal lato gaming, e autentici monopoli in grado di rivoluzionare il mercato come il celebre Fortnite di Epic Games. Oltre a rumor più o meno fondati sulle console di prossima generazione, una ...