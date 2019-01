Ciclone Polare | spettacolare Shelf Cloud attraversa lo Stretto di Messina nel primo

Allerta Meteo per il Ciclone Polare - pesantissimo avviso della Protezione Civile per il Sud : MAPPE e BOLLETTINI : Allerta Meteo – Una profonda area depressionaria, centrata tra le due isole maggiori italiane, continua a mantenere condizioni di maltempo su gran parte delle regioni centro-meridionali, con precipitazioni sparse, venti forti e nevicate a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Ecco gli effetti del Ciclone Polare al Nord : un “velo” di neve in rapido scioglimento - le immagini dallo Spazio : 1/6 ...

Ciclone Polare - situazione critica in Sardegna : zone interne sommerse dalla neve - collisione al porto di Olbia [FOTO LIVE] : 1/68 ...

Allerta Meteo - il Ciclone Polare “Klaus” sempre più vicino al Sud : iniziano le 48 ore “clou” di maltempo e neve [LIVE] : 1/7 ...

Allerta Meteo - il Ciclone Polare “Klaus” diventa un mostro di 981hPa nel mar Tirreno : il Sud si prepara alla “bomba” di NEVE – MAPPE : 1/20 ...

Allerta Meteo - “Ciclone Polare” sul mar Tirreno : le previsioni dettagliate per Roma e Napoli : Allerta Meteo – Il “Ciclone Polare” è arrivato sull’Italia e sta iniziando a fare sul serio con la neve che ha colpito, in modo particolarmente intenso, la Liguria con forti nevicate sulla costa tra Genova e Savona. La temperatura è crollata a -1°C dopo la nevicata, e le precipitazioni si stanno intensificando nel basso Piemonte e si estenderanno in serata a Sardegna ed Emilia Romagna, poi da domani il “clou” ...

Allerta Meteo - il Ciclone Polare inizia a flagellare l’Italia : bufere di NEVE su Genova e Savona - allarme Medicane per Sardegna e tutto il Sud : 1/127 ...

Allerta Meteo - Ciclone Polare sull’Italia : tanta neve e forte maltempo al Centro/Sud - l’avviso ufficiale della protezione civile : Allerta Meteo – L’arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico determinerà sull’Italia condizioni di tempo perturbato, con nevicate nelle zone interne del Centro-Sud, accompagnate da un consistente rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Allerta Meteo - “Ciclone Polare” in formazione nel Tirreno : mappe mostruose per il Sud - sarà una “Bomba” di maltempo e neve : 1/47 ...

Previsioni Meteo Europa - FOCUS sul “Ciclone Polare” tra Italia e Balcani : fino a 60cm di neve - rischio alluvioni e frane : Previsioni Meteo – La tempesta invernale che ha portato la prima neve dell’anno accumulatasi al suolo da Amsterdam a Parigi ieri, 22 gennaio, si rafforzerà quando raggiungerà il Mediterraneo e porterà il rischio di alluvioni, neve intensa e ghiaccio in alcune parti dell’Italia e della Penisola Balcanica nei prossimi giorni. Questa ampia e potente tempesta porterà condizioni Meteo che colpiranno milioni di persone da giovedì 24 gennaio fino al ...

Impulso polare sull'Italia e Ciclone mediterraneo in formazione : Roma - Un intenso Impulso polare proveniente dalla Groenlandia sta ormai approdando ad Ovest dell'arco alpino italiano, dopo aver attraversato le Isole Britanniche e la Francia causando diffuse nevicate a quote molto basse, imbiancando anche la città di Parigi. L'aria molto fredda in quota di origine polare-marittima che caratterizza questo Impulso freddo, si getterà sul mediterraneo centro-occidentale nel corso di ...

Allerta Meteo - arriva il “Ciclone Polare” : ecco l’avviso ufficiale della Protezione Civile con i Bollettini di Vigilanza [MAPPE] : Allerta Meteo – Un nuovo impulso perturbato di origine nord-atlantica già a partire dalle prime ore della giornata di domani raggiungerà le regioni settentrionali dell’Italia, specialmente quelle di ponente, e si estenderà gradualmente su quelle del Centro nel corso del pomeriggio-sera. Le precipitazioni saranno a prevalente carattere nevoso al nord e i venti, in progressiva intensificazione, saranno particolarmente forti su Liguria e ...

Allerta Meteo - arriva il “Ciclone Polare” : tantissima NEVE sull’Italia a quote bassissime [MAPPE e DETTAGLI] : 1/22 ...

Arriva il Ciclone polare : "E' davvero un freddo polare , nessuna esagerazione a definirlo così. Ma nessun record: tutto rientra nel maltempo tipico dell'inverno in Italia". E' quanto spiega all'AdnKronos il meteorologo di 3B-...