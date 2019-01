Chi vuole Fabio Fazio fuori da RaiUno

Spezia - ecco Chi vuole Okereke : Secondo quanto riportato da Sky Sport c'è la fila per l'attaccante classe '97 dello Spezia, David Okereke . L'ultimo club interessato è la Juventus , che lo sta facendo seguire da osservatori.

Anthony Atala - il Chirurgo che vuole stampare i nostri organi : (foto: Getty Images) Miami, Usa – Cellula dopo cellula, strato dopo strato, nella cittadina di Winston-Salem, in North Carolina, c’è una stampante che lentamente costruisce organi che in futuro potranno essere trapiantanti in un paziente che ne avrà bisogno: organi versatili, facili da realizzare e senza problemi di rigetto. Basandosi sulla stessa idea delle comuni stampanti 3D commerciali, quella del Wake Forest Institute for Regenerative ...

Caso Diciotti - il tribunale dei ministri vuole procedere contro Salvini. Lui : “RisChio fino a 15 anni” : Mentre la nave umanitaria Sea Watch 3, con 47 migranti a bordo salvati sabato scorso, naviga al largo della Sicilia orientale sucitando le ire di Salvini, il tribunale dei ministri di Catania vuole processare il titolare del Viminale per la vicenda della nave Diciotti. Il collegio di giudici, nonostante la procura di Catania avesse chiesto l’archiv...

Trame Una Vita : Diego e Arturo risChiano di morire - Samuel vuole divorziare da Blanca : Nuovo spazio incentrato sulle anticipazioni della telenovela Una Vita ambientata nel piccolo e lussuoso quartiere di Acacias 38. Negli episodi che sono andati in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE nel dicembre 2017, ma che il pubblico italiano avrà modo di vedere soltanto tra qualche mese per via della differenza di diffusione, Diego Alday e il colonnello Arturo Valverde saranno in pericolo di Vita per motivi diversi. Il secondogenito di ...

Mafie - spaccio e prostituzione : perché il governo vuole Chiudere i Cara : A raccontare il disagio che ruota attorno a queste strutture è la cronaca degli ultimi anni. In Puglia il Cara di Borgo Mezzanone è stato inglobato dalla baraccopoli dove le Mafie locali e quella ...

Mogherini : pronti a Chiudere <br>l'Operazione Sophia se l'Italia non la vuole : Il giorno dopo la decisione della Germania di abbandonare l'Operazione Sophia (EUNAVFOR Med) arriva la reazione dell'Alto rappresentante per la politica Estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini. Fonti a lei vicine hanno riferito che se l'Italia, che ha il comando e il quartier generale dell'operazione, non vuole più farne parte, l'Ue è pronta a chiudere la missione. Migranti, la Germania è ...

La storia del Cara di Castelnuovo - il centro per migranti che il governo vuole Chiudere : Il Cara di Castelnuovo di Porto. (foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) A Castelnuovo di Porto, 25 chilometri da Roma, il 22 gennaio sono stati trasferiti senza alcun preavviso 500 migranti degli 8600 ospiti del Cara – acronimo che sta per Centri di accoglienza per richiedenti asilo. Ai migranti non è stato comunicato il motivo del trasferimento né dove verranno portati: sono stati fatti salire sui pulmini bianchi che li aspettavano ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Gennaio : Alla Lega non basta Chiudere i porti : vuole pure privatizzarli : Privatizzazione porti Spa, con l’idea leghista di aprire ai privati si rischia una svendita in stile Pireo L’intenzione del Carroccio è di trasformare le Autorità portuali in Spa in mano agli enti locali. Che potranno attirare nuovi capitali, come in Grecia di Andrea Moizo Bel suol d’amore di Marco Travaglio Non è vero che i partiti italiani di maggioranza e di opposizione non abbiano più un minimo comun denominatore. Uno ce l’hanno: ...

Fedez : 'Ammiro il coraggio di Feltri che in TV da del ne**o e del fr***o a Chi vuole' : Fedez, vista l'imminente pubblicazione del suo nuovo album 'Paranoia Airlines', sta iniziando a rilasciare interviste. La prima, diffusa oggi da Vanity Fair, sembra focalizzare l'attenzione su temi politici e di attualità, piuttosto che sul discorso musicale. Tant'è che la chiacchierata concessa a Lavinia Farnese é stata già rilanciata da numerose testate giornalistiche di rilievo nazionale, Repubblica in primis, che ha scelto di mettere in ...

Migranti - Di Maio : "Chi vuole sbarcare in Italia sarà portato a Marsiglia" : Risolta temporaneamente l'emergenza del nuovo gruppo di Migranti che si era messo in viaggio verso l'Europa e stava rischiando di annegare al largo della Libia, il vicepremier Luigi Di Maio segue il canovaccio di Alessandro Di Battista da Fabio Fazio e va all'attacco della Francia e annuncia che da questo momento in poi tutti i Migranti che proveranno a sbarcare in Italia saranno mandati in Francia.Le dichiarazioni di Di Maio arrivano da RTL ...

CucChi - nuove intercettazioni Pressioni su un carabiniere : «Ci vuole spirito di corpo» : Il tentativo di depistaggio in una nuova intercettazione di due mesi fa acquisita nel procedimento per omicidio e falso a carico di 5 militari: «Aiutiamo i colleghi in difficoltà»

Papa Francesco - in Vaticano c’è Chi vuole un nuovo conclave : Alla tv tedesca Ard il cardinale Kasper ha detto ad alta voce ciò che molti hanno già capito da mesi in Vaticano. “C’è gente a cui semplicemente non piace questo pontificato. Vogliono terminarlo il più presto possibile e insomma, per così dire, vogliono tenere un nuovo conclave”. Era stato l’ex direttore dell’Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, a usare per la prima volta in un editoriale dell’organo ufficiale Vaticano (all’indomani ...