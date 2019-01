Che tempo che fa | colpo da maestro di Fabio Fazio | in studio Valentino Rossi in un

La nave Sea Watch sta cercando riparo dal maltempo con a bordo 47 migranti Che non vuole nessuno : La nave Sea Watch, dell’omonima ong tedesca che soccorre i migranti nel mar Mediterraneo, sta cercando riparo dal maltempo con 47 migranti a bordo da cinque giorni. In questo momento si trova al limite delle acque territoriali italiane, al largo

Maltempo Sardegna - allerta neve : scuole chiuse anChe domani 25 Gennaio a Fonni (Nuoro) : In Sardegna è stata estesa fino alle 20 di stasera l’allerta meteo della protezione civile regionale per neve, vento e mareggiate. Fino a stasera la neve continuerà a cadere sopra i 400 metri, in particolare sulla parte nord-orientale e centrale dell’isola. I venti resteranno forti fino a burrasca da nord e nord-est, con mareggiate lungo le coste orientali. A Fonni, il comune piu’ alto della Sardegna, nel Nuorese, le scuole ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto massacrata da Alda D'Eusanio : "La pagano per..." : Piero Chiambretti, parlando di Isola dei famosi con Alda D'Eusanio, le chiede se si stia meglio a Mediaset o in Rai. "Ma che, scherziamo? La possibilità di dire che pensi la Rai te la toglie, non puoi dire nulla alla Rai, non puoi mai dire niente che sia contro qualcuno. Invece da te posso dire anch

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto massacrata da Alda D'Eusanio : 'La pagano per...' : Piero Chiambretti , parlando di Isola dei famosi con Alda D'Eusanio , le chiede se si stia meglio a Mediaset o in Rai. 'Ma che, scherziamo? La possibilità di dire che pensi la Rai te la toglie, non ...

Ciclone mediterraneo - maltempo - neve e temporali si spostano verso le AdriatiChe e al Sud : Roma - L'intenso impulso polare proveniente dalla Groenlandia ha raggiunto il mediterraneo centro-occidentale dando vita ad una profondo vortice depressionario ( Ciclone mediterraneo ) in queste ore posizionato tra le Isole Maggiori. Nevicate copiose hanno già interessato il basso Piemonte, l'Appennino settentrionale, l'entroterra ligure ma anche la costa in particolare tra savonese e genovese. GIOVEDI' - Il maltempo ( ...

Maltempo : modifiChe alla circolazione sulla Acqui-Genova : OVADA - Dopo i disagi provocati dalla prima 'vera' nevicata di questo inverno, con alcuni convogli che hanno raggiunto i rispettivi capolinea in ritardo, anche per la giornata di oggi, giovedì 24 ...

Fabio Fazio a rischio - la Rai potrebbe non confermare Che tempo che fa : lo scoop di 'Chi' : Emergono le prime indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le novità della prossima stagione televisiva Rai e una di queste riguarda Fabio Fazio, conduttore di "Che tempo che fa", il talk show della domenica sera in onda da due stagioni sulla rete ammiraglia della Tv di Stato e non più su Raitre. A partire dal prossimo settembre, però, stando alle indiscrezioni riportate sulla rivista 'Chi' diretta da Alfonso Signorini, potrebbe esserci un ...

Che tempo che fa cancellato dalla Rai?/ Fabio Fazio in trattativa con Discovery e La7 : gli ultimi rumors : Che tempo che fa cancellato? Fabio Fazio sarebbe pronto a lasciare la Rai; ecco le ultimissime indiscrezioni del settimanale 'Chi'.

Perché dedichiamo più tempo alle trollate dei politici Che alle “notizie vere” : (foto: Roberto Monaldi/LaPresse) La scelta del ministero dello Sviluppo economico Di Maio di indicare Lino Banfi come componente della Commissione Italiana dell’Unesco è solo l’ultimo, seppur eclatante, esempio di quanto una notizia strutturalmente minore possa trasformarsi in un piccolo caso mediatico. Per rappresentare lo scollamento tra realtà politica e impatto mediatico, basterebbe provare a rispondere a queste domande: in quanti avevano ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio 'già fuori dalla Rai'. La bomba di Signorini : cosa sta succedendo in queste ore : Fabio Fazio al momento non sarebbe previsto dai palinsesti autunnali della Rai . Secondo quanto ipotizzato da Chi , il magazine diretto da Alfonso Signorini , Che tempo che f a , di cui sono emersi i ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio "già fuori dalla Rai". La bomba di Signorini : cosa sta succedendo in queste ore : Fabio Fazio al momento non sarebbe previsto dai palinsesti autunnali della Rai. Secondo quanto ipotizzato da Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, Che tempo che fa (di cui sono emersi i costi, di recenti) potrebbe subire il taglio da parte del nuovo consiglio d’amministrazione. Pare che il

Che tempo che fa cancellato - Fabio Fazio lascia la Rai? Il gossip : Il futuro di Fabio Fazio e Che tempo che fa in Rai Dopo tanti anni di onorato servizio, ben 36, Fabio Fazio sarebbe pronto a lasciare la Rai. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, lo storico programma Che tempo che fa sarebbe stato cancellato dai prossimi palinsesti di Rai Uno. Questo avrebbe spinto il conduttore e […] L'articolo Che tempo che fa cancellato, Fabio Fazio lascia la Rai? Il gossip proviene da gossip e Tv.

Maltempo : MarChe tra neve e pioggia : Meteo in peggioramento nelle Marche, dove dalla scorsa notte sta nevicando nelle zone collinari e montane, mentre la costa è battuta da vento e pioggia. La situazione più critica nel Montefeltro: domani le scuole medie e superiori di Urbino rimarranno chiuse, aperti invece asili, materne ed elementari. Sempre a Urbino è stato rinviato causa neve il Giovani fluo party con Asia Ghergo e il dj set (selezione di musica indie) di Daniel L. previsto ...

Maltempo MarChe : energia elettrica ripristinata nel Maceratese : Grazie a una task force di 40 tecnici di E-distribuzione, alle 17.30 è tornata alla normalità l’erogazione dell’energia elettrica in alcuni comuni del Maceratese rimasti al buio: una situazione che ha interessato complessivamente un centinaio di famiglie, soprattutto nei comuni di Gagliole e Camerino. Le criticità erano state causate dal ghiaccio, che si è accumulato su alcuni manicotti a innesto, e dai rami che, appesantiti dalla ...