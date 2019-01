TEDxTorino | Genius Ex Machina | 14 ospiti d’eccezione per il primo evento del 2019

meteoweb.eu

: RT @TEDxTorino: #GeniusExMachina – L’eredità di Leonardo, è l’evento #TEDxTorino di febbraio che non puoi proprio perdere. Biglietti dispon… - AndreaLiuzzo : RT @TEDxTorino: #GeniusExMachina – L’eredità di Leonardo, è l’evento #TEDxTorino di febbraio che non puoi proprio perdere. Biglietti dispon… - zalesthebard : RT @TEDxTorino: #GeniusExMachina – L’eredità di Leonardo, è l’evento #TEDxTorino di febbraio che non puoi proprio perdere. Biglietti dispon… - elisavola : RT @zalesthebard: Se ascoltate me, per non perdere i biglietti, iscrivetevi alla newsletter. -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) La genialità va celebrata… e diffusa!A 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci – pittore, scultore, matematico, architetto, filosofo e inventore straordinario –dedica il suoe più importante appuntamento delall’eccezionalità del genio toscano.Technology – Enterteinment – Design. Una sorta di “proto-TED rinascimentale”, Leonardo sembra incarnare perfettamente i valori dell’organizzazione no profit americana nata nella Silicon Valley nel 1984 con l’obiettivo di andare alla ricerca di “idee che meritano di essere diffuse” per condividerle.Ma chi sono i Leonardo di oggi?L’appuntamento per scoprirlo è domenica 10 febbraio alle ore 14 per un nuovo: un mix di intraprendenza, tecnica, arte, scienza e poetica.14, ciascuno con una personale scintilla di genialità e con qualcosa di molto interessante da raccontare, 14 talenti ...