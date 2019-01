Secondo la comunità ebraica - il M5s dovrebbe espellere Lannutti : "Io so che il Movimento ha espulso diversi suoi membri per motivi assai meno gravi di questo... L'espulsione sarebbe una scelta trasparente ed eloquente". A parlare, in un'intervista al Corriere, è Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica romana, che ha annunciato oggi una denuncia per istigazione all'odio razziale nei confronti di Elio Lannutti. Il senatore del M5s è finito nella bufera dopo aver condiviso sui social ...