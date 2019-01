Rally Montecarlo 2019 | programma | orari e tv Il calendario e le date della settimana

Rally Montecarlo 2019 - il percorso e le 17 speciali ai raggi X. 323 - 83 km ricchi di insidie tra le strade del Principato : L’attesa sta per finire: giovedì 24 gennaio comincia il Mondiale Rally 2019 con il tradizionale prologo a Montecarlo . I migliori piloti al mondo si sfideranno dal 24 al 27 gennaio nell’87esima edizione del Rally di Montecarlo , una delle tappe più impronosticabili ed affascinanti del calendario WRC. Il percorso prevede 17 prove speciali per un totale di 323,83 chilometri contro il cronometro distribuite su quattro giornate di gara ...

WRC - la nuova stagione al via : il Rally di Montecarlo in diretta su DAZN : La 47esima edizione del mondiale Rally è alle porte. Il nuovo campionato iridato partirà infatti tra due giorni con la prima delle 14 tappe complessivamente previste, per concludersi poi a novembre in Australia. Un appuntamento riguarderà anche l’Italia e sarà ad Alghero per il sedicesimo Rally di Sardegna fissato a metà giugno. Da sei anni di fila il pilota francese Sebastien Ogier è il campione del mondo in carica, mentre il titolo costruttori ...