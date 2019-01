Migranti | Salvini sgombera il Cara di Castelnuovo e la deputata comunista si piazza

Migranti : la Germania abbandona l'operazione Sophia - per Salvini non è un problema : Dopo la firma dell'accordo di collaborazione con la Francia di Emmanuel Macron, la Germania del Cancelliere Angela Merkel decide di dare un'altro smacco all'Italia sfilandosi dall'operazione navale congiunta nel Mediterraneo denominata "Sophia". Secondo le parole stesse del Cancelliere tedesco la motivazione che ha spinto la Germania a questa improvvisa defezione sarebbe da ricercare nell'atteggiamento duro e intransigente manifestato ...

Migranti - Matteo Salvini : “Cambino regole o missione Sophia finisce”. Ue : “Pronti a chiuderla” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, commenta la decisione della Germania di sospendere parzialmente l'adesione all'operazione Sophia: "La missione navale ha come ragione di vita che tutti gli immigrati soccorsi vengano fatti sbarcare solo in Italia. Accordo geniale sottoscritto dal Governo Renzi, non so in cambio di cosa. O cambiano le regole o finisce la missione". Fonti Ue replicano: "Se oggi l'Italia non vuole più Sophia, siamo ...

Migranti - Salvini sulla missione Sophia : 'O cambiano le regole o ce ne andiamo' : Operazione Sophia stata ed ancora un eccellenza della politica di difesa europea - aggiungono le stesse fonti - Ha contrastato il traffico di esseri umani nel Mediterraneo fino quasi a fermarlo del ...

Migranti - la Germania lascia 'Sophia' Salvini : 'Non c'è problema' : E la Germania si è mossa, ma non nel senso che avremmo voluto, visto che il dissenso manifestato dal Bundestag verso la nostra linea politica avvicina sempre di più il governo tedesco all'altro ...

Migranti - il dl Salvini va a segno : crollano al 2% i permessi umanitari : La protezione umanitaria non c'è più grazie al dl Sicurezza. E gli effetti già si vedono già dai primi giorni di gennaio.Oltre a un calo indiscutibile degli sbarchi rispetto ai primi mesi del 2018 e al 2017, in Italia è partita la lunga ricorsa che porterà ad una stretta sulle richieste di asilo. La prima mossa è stata quella di approvare il dl Sicurezza, che abolisce di fatto la tipologia di permesso di soggiorno "umanitario", quella che solo ...

Salvini : «Chiude il Cara di Castelnuovo? Fuori solo i Migranti abusivi» Da Bologna a Bari - i prossimi interventi : «Chi ha diritto viene ricollocato con diritto a vitto e alloggio. Per gli altri cominceremo le pratiche per l’espulsione». Crollano del 24% le domande di protezione umanitaria dopo l’entrata in vigore del decreto che ha modificato i requisiti per ottenerla

Migranti - Salvini : 'O cambiano le regole o finisce la missione Sophia' - : Il vicepremier è tornato sulla vicenda del team europeo anti-trafficanti, dal quale la Germania ha annunciato un ritiro temporaneo, definendolo "un accordo geniale sottoscritto dal governo Renzi, non ...

Salvini : «Chiude Castelnuovo? Fuori da accoglienza solo Migranti abusivi» : «Chi ha diritto viene ricollocato con diritto a vitto e alloggio. Per gli altri cominceremo le pratiche per l’espulsione». Crollano del 24% le domande di protezione umanitaria dopo l’entrata in vigore del decreto che ha modificato i requisiti per ottenerla

Migranti - Salvini : "O cambiano le regole o la missione Sophia finisce" : Dopo la notizia che la Germania abbandona la missione navale 'Sophia' per il soccorso dei Migranti nel Mediterraneo, il ministro dell'Interno Matteo Salvini agita la possibilità di una smobilitazione dell'intera flotta: "O cambiano le regole o l'operazione Sophia finisce", ha affermato Salvini a "Radio anch'io" su Rai Radiouno. "Se la Germania esce non è un problema", ha aggiunto, ricordando che Sophia "è una missione ...

Migranti - la Germania lascia Sophia. Salvini : «Non c'è problema» : E la Germania si è mossa, ma non nel senso che avremmo voluto, visto che il dissenso manifestato dal Bundestag verso la nostra linea politica avvicina sempre di più il governo tedesco all'altro ...

Migranti - Salvini prosegue : "Chiuderemo strutture con sprechi e reati" : Il ministro dell'Interno: "Mi ero impegnato a chiudere le megastrutture dell'accoglienza come Castelnuovo, Bagnoli e Mineo". In lista anche Bologna, Crotone, Bari e Borgo Mezzanone

Migranti - Salvini : 'O cambiano le regole o la missione Sophia finisce' : Dopo la notizia che la Germania abbandona la missione navale 'Sophia' per il soccorso dei Migranti nel Mediterraneo, il ministro dell'Interno Matteo Salvini agita la possibilità di una smobilitazione ...

Migranti - la Germania si sfila. Salvini : «Facciano pure» : ROMA Una corsa in avanti, seguita da un chiarimento: la Germania non parteciperà più alla missione europea Sophia, per via dell'atteggiamento intransigente, o meglio «della...

«Sui Migranti linea dura dell’Italia». La Germania sospende la missione Sophia Salvini : «Non è un problema» : Nessuna nave tedesca sarà più inviata lungo la costa della Libia, secondo i media locali dietro la svolta ci sarebbe la linea dura del governo Conte sull’accoglienza