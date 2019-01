Merkel e Macron | un patto per l’Europa “È la nostra risposta al populismo” 

Ad Aquisgrana Merkel e Macron firmano il nuovo patto per l Europa 'Contro i populismi' : In 16 pagine, il Trattato prevede una maggiore collaborazione e una concertazione più stringente nei campi della difesa, della politica europea, dell'economia, della sicurezza, dell'istruzione e ...

Merkel e Macron firmano un nuovo patto di amicizia : Il motore d'Europa siamo noi : Sottoscritto ad Aquisgrana l'aggiornamento del Trattato dell'Eliseo del 1963: insieme su difesa, sicurezza ed economia. Tusk: E' un accordo per l'integrazione europea, non alternativo

Contestazione per Merkel e Macron che rinnovano il trattato d'amicizia : Il ministro dell'Interno, come il collega Di Maio attaccano l'Eliseo: 'Sottrae la ricchezza dell'Africa. Non vogliono la stabilizzazione in libia per i loro interessi petroliferi'