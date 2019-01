I timori di Salvini | Ho paura di andare a schiantarmi

ilgiornale

Davos: Fmi mette Italia fra maggiori rischi globali. Salvini: 'Sono loro a essere una minaccia': Nodo spread-banche…

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Matteosente sul viso la fresca brezza dei sondaggi. Dice non non guardali, su Facebook ripete che non andrà all'incasso (almeno prima delle europee) e nelle piazze ribadisce di preferire il contatto con la gente dei freddi numeri delle statistiche. Di certo c'è che la sua Lega, lanciata ben oltre il 30%, dovrebbe dare al leader del Carroccio la sicurezza di essere sulla cresta dell'onda. Eppure il ministro dell'Interno ha "". Ha timore di "andarsi a schiantare", un po' come successo - prima di lui - a Matteo Renzi.In una lunga intervista concessa a Panorama e anticipata oggi da La Verità,mostra il suo lato umano. Oltre a quello politico. E cosa c'è di più naturale, empatico, del terrore di fallire? "Ci sono dei momenti - confessa il leghista - in cui hodie allora cerco do non cambiare.è "spaventato" dal consenso. "Mamma mia...", ...