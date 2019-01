Honda | ecco il ' dream team' con Marquez e Lorenzo Marc | ' Quasi pronto' | Jorge | ' Un onore

Honda EV - ecco la city car 100% elettrica : Confermata ufficialmente dalla Honda l'anteprima mondiale della concept della nuova auto elettrica al Salone di Ginevra, 7-17 marzo,. La citycar EV Honda è stata sviluppata mettendo una particolare ...

Honda - ecco la nuova city car elettrica per il salone di Ginevra : Quella che vedete è la prima immagine del prototipo che Honda presenterà al prossimo salone dell’auto di Ginevra, a marzo. Si tratta dell’erede, dal punto di vista del design, del Concept Urban EV svelato al salone di Francoforte del 2017. E’ un mezzo urbano ed elettrico al 100% la cui versione definitiva sarà disponibile nelle concessionarie del marchio giapponese già nel corso del 2019, ma soprattutto un’ulteriore passo ...

Riflettori accesi - la Honda si presenta nel segno della continuità : ecco la RC213V di Marquez e Lorenzo [GALLERY] : presentata la nuova RC213V: al fianco di Lorenzo e Marquez anche Doohan e Crivillè per la presentazione della Honda 2019 La Honda ha scelto una presentazione insolita ed in grande stile per svelare al mondo intero la moto del 2019. Quattro moto e quattro grandi campioni che hanno fatto e faranno la storia del team giapponese. Nessun velo da togliere per i piloti, ma un sipario, o meglio un garage, che si è alzato svelando le nuove livree ...

MotoGp - Jorge Lorenzo salta i test di Sepang : ecco il possibile sostituto scelto dalla Honda : Secondo i media tedeschi, il team giapponese avrebbe individuato il pilota a cui affidare la moto di Lorenzo nei test di Sepang Giornata di presentazione in casa Honda, il team giapponese infatti presenterà oggi a Madrid la nuova moto con cui Marc Marquez e Jorge Lorenzo lanceranno l’assalto al titolo mondiale. AFP/LaPresse Il pilota maiorchino però non parteciperà ai test di Sepang in programma dal 6 all’8 febbraio, per via ...

Presentazione Honda 2019/ Streaming video e diretta tv : ecco la nuova moto di Marquez e Lorenzo - Motogp - : diretta Presentazione Honda 2019: info Streaming video e tv della cerimonia di svelamento del nuovo gioiello per la prossima stagione di motogp.

Honda Cr-V Hybrid : ecco com'è - come va e quanto costa : ... in quella Eco che è attenta all'efficienza generale e, infine, in quella Sport con la quale la Cr-V sfodera una personalità quasi grintosa. La sobrietà non penalizza la naturalezza di guida Abbiamo ...

MotoGp – Marquez svela le prime sensazioni di Lorenzo sulla Honda : “ecco cosa mi ha detto a colazione” : Marc Marquez e le prime sensazioni di Jorge Lorenzo in sella alla Honda: le rivelazioni del campione del mondo dopo i test di Jerez de la Frontera I piloti della MotoGp salutano definitivamente la pista per il 2018: dopo le due sessioni di test invernali che hanno in qualche modo dato il via alla stagione 2019, i campioni delle due ruote vanno in vacanza. Buone sensazioni per Marc Marquez in pista a Jerez: il campione del mondo ha chiuso ...

MotoGP – Lorenzo non ha perso tempo! Nuove modifiche sulla Honda : ecco come cambiano serbatoio e sella : Jorge Lorenzo ha voluto subito apportare delle modifiche sulla sua Honda: il maiorchino ha fatto lavorare la casa giapponese su delle migliorie a serbatoio e sella Nella stagione ormai conclusa, Jorge Lorenzo ha avuto un rapporto un po’ ‘particolare’ con il serbatoio della sua Ducati. Il pilota maiorchino ha richiesto più volte dei cambiamenti, dei veri e propri esperimenti mirati a migliorare le proprie prestazioni. Singolare la vittoria ...

MotoGp - Lorenzo pronto a salire in sella alla Honda : ecco la RC213V con il 99 del maiorchino [VIDEO] : Tre moto nere con il numero 99 sul cupolino, sono ‘addobbate’ così le RC213V affidate a Jorge Lorenzo nel primo giorno di test a Valencia Comincia ufficialmente la nuova stagione di MotoGp con la prima giornata dei test di Valencia, antipasto di un 2019 che si prospetta ricco di emozioni e colpi di scena. C’è tanta attesa per vedere i piloti alle prese con le nuove moto, in particolare quelli che cambieranno team a ...

MotoGp – Dal futuro con la Honda ai progetti con Arbolino - Lorenzo svela : “ecco cosa abbiamo in mente” : Jorge Lorenzo pronto ad una nuova avventura con la Honda: il maiorchino a caccia di un posto dove creare una pista vicino Lugano per allenarsi con Tony Arbolino Sabato amaro per Jorge Lorenzo sul circuito Ricardo Tormo: il maiorchino della Ducati non è riuscito ad accedere alla Q2, dovendosi accontentare del terzo posto in Q1 e, dunque, della 13ª casella in griglia di partenza per il Gp di Valencia di domani pomeriggio. AFP/LaPresse Jorge ...