De Paul all' Inter a luglio | base d' intesa con l' Udinese

Roma - De Paul è saltato : andrà all’Inter al termine della stagione : Roma DE Paul – Come da previsione, con il mercato di Gennaio si apre una grande possibilità per la Roma di Di Francesco. Dopo il crollo avuto in questa prima parte di stagione dopo aver venduto i pezzi grossi della rosa come Nainggolan e Alisson, adesso la squadra va rinforzata. La zona Champions non è […] L'articolo Roma, De Paul è saltato: andrà all’Inter al termine della stagione proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Inter - l'Udinese apre alla possibile cessione di De Paul (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato.Nelle prossime settimane i nerazzurri faranno ben poco visto che il direttore sportivo, Piero Ausilio, e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, stanno lavorando già per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Il reparto che subirà maggiori modifiche è il centrocampo che nel corso di questa ...

Inter-Milan - è corsa a due per Rodrigo De Paul : l’argentino esce allo scoperto riguardo il proprio futuro : Il giocatore dell Udinese ha parlato dell’interessamento di Inter e Milan nei suoi confronti, esprimendo il proprio punto di vista Il futuro di Rodrigo De Paul si conoscerà in estate, il talento argentino infatti ha deciso di procrastinare alla prossima finestra estiva qualsiasi decisione circa la sua prossima squadra. Paola Garbuio/LaPresse Intervistato da Radio La Red, il giocatore dell’Udinese ha confermato di voler chiudere ...

Calciomercato - De Paul : 'Inter o Milan? Lusingato - ma a gennaio resto all'Udinese' : "Inter o Milan? Sono Lusingato, significa che sto facendo bene, ma se ne riparlerà più avanti". Con queste parole, dette ai microfoni di Radio La Red, Rodrigo De Paul allontana la possibilità di ...

Roma - De Paul non semplice : l’Inter sorpassa i giallorossi : Roma DE Paul – Come da previsione, con il mercato di Gennaio si apre una grande possibilità per la Roma di Di Francesco. Dopo il crollo avuto in questa prima parte di stagione dopo aver venduto i pezzi grossi della rosa come Nainggolan e Alisson, adesso la squadra va rinforzata. La zona Champions non è […] L'articolo Roma, De Paul non semplice: l’Inter sorpassa i giallorossi proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Calciomercato Serie A - giornata caldissima : Ramsey-Juve ok - De Paul ‘no’ alla Roma - Udinese e Bologna si rafforzano : Il Calciomercato si accende in Serie A, diverse trattative sono entrate nel vivo, altre invece sono già divenute ufficiali come il doppio colpo del Bologna Juventus sempre più vicina ad Aaron Ramsey, centrocampista di proprietà dell’Arsenal e in scadenza di contratto a giugno. Il gallese ha preferito la corte della ‘Vecchia Signora’ a quella del Paris Saint Germain che avrebbe offerto un contratto economicamente più ...

De Paul alla Roma? / Calciomercato - Pellegrini : non partirà - è troppo importante per l'Udinese - esclusiva - : De Paul alla Roma? Intervista esclusiva al procuratore Sante Pellegrini su una delle più forti ipotesi di Calciomercato in casa giallorossa.

Calciomercato Roma - Monchi prova a prendere De Paul : la strategia giallorossa : Calciomercato Roma, Rodrigo De Paul seguito con attenzione dal ds giallorosso Monchi che potrebbe inserire una contropartita Calciomercato Roma, il ds giallorosso Monchi è alle prese con diverse trattative in entrata ed in uscita. Se Perotti ha le valigie in mano in vista di un probabile addio, in entrata secondo il Corriere dello sport potrebbe esserci il nome di Rodrigo De Paul, esterno dell’Udinese che tanto bene sta facendo in ...

Udinese - senti De Paul : “io all’Inter? Potevo andar via ma ho rinnovato” : Rodrigo De Paul non sembra essere affatto intenzionato a lasciare l’Udinese in tempi brevi, l’Inter ha sondato il terreno per l’argentino senza successo Rodrigo De Paul ha parlato dopo la sconfitta contro l’Inter del suo futuro in casa Udinese. Il calciatore argentino, intervistato da Skysport, è stato interpellato in merito alle reiterate voci di calciomercato che lo vorrebbero lontano da Udine. Una delle possibili ...