Calciomercato | ufficiale | Piatek e Higuain cambiano maglia

calcioweb.eu

: Il #Barcellona ha ufficializzato l'acquisto di #deJong Cifre e dettagli dell'affare ?? - DiMarzio : Il #Barcellona ha ufficializzato l'acquisto di #deJong Cifre e dettagli dell'affare ?? - MatteoPedrosi : Ora è anche ufficiale: Krzysztof #Piatek è un nuovo giocatore del #Milan! ???? @acmilan #calciomercato - SassuoloUS : #Calciomercato: Kevin-Prince #Boateng passa dal Sassuolo al @FCBarcelona. Il comunicato stampa completo è su… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)è un calciatore del Chelsea. “Quando è arrivata l’occasione di giocare per il Chelsea, l’ho colta subito. Questa è una squadra che mi è sempre piaciuta, ha una grande storia e uno stadio meraviglioso. Poi è in Premier League, un campionato in cui ho sempre voluto giocare”. Questo, invece, il commento di Marina Granovskaia: “Gonzalo era il nostro obiettivo numero uno in questa sessione di mercato. Ha già lavorato con Maurizio e sa bene come piace giocare al nostro manager. Non è stato un accordo facile da trovare per noi, viste le numerose parti coinvolte, ma siamo lieti di essere riusciti a chiuderlo. Ora non vediamo l’ora di vedere l’impatto che Gonzalo avrà qui nella seconda parte di stagione”.AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa Cricket and Football Club il diritto alle prestazioni sportive ...