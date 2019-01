A Piazza Affari | forte ascesa per ASTM

In evidenza Astaldi sul listino di Piazza Affari : Protagonista il general contractor , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,59%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Brunello Cucinelli - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Brillante rialzo per il re del cachemire , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,28%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Credito Valtellinese - quotazioni in picchiata a Piazza Affari : A picco il gruppo bancario italiano , che presenta un pessimo -3,27%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di ...

Piazza Affari e Borse europee previste deboli in avvio - oggi Tria e Conte a Davos : Il segretario all'economia Usa Larry Kudlow ha però negato le indiscrezioni, ricordando la visita del vicepremier cinese Liu He che ci sarà la prossima settimana.

Piazza Affari in rosso - TIM tocca nuovo minimo storico. FTSE MIB -1 - 03% : In Germania e' stato reso noto che l'indice ZEW, che misura la fiducia degli investitori istituzionali in merito alle aspettative sull'economia del paese tedesco, è in calo anche nel mese di gennaio. ...

Piazza Affari : mette il turbo Ratti : Brillante rialzo per la big italiana del tessile , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,28%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ratti evidenzia un andamento più ...

Piazza Affari : Ferrari si muove verso il basso : A picco il cavallino rampante di Maranello , che presenta un pessimo -2,07%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del World Luxury Index . Ciò ...

Ansaldo STS lascia Piazza Affari a fine gennaio. Hitachi supera il 99% del capitale : Il titolo Ansaldo STS si avvia verso la revoca delle contrattazioni in Borsa dopo che Hitachi al termine della sua OPA totalitaria è arrivata a detenere oltre il 99% del capitale . Borsa Italiana ha ...

Wall Street frena dopo rally inizio anno. A Piazza Affari giù Tim : Il Fondo ha inoltre messo in conto che l'economia del globo quest'anno salirà del 3,5%, lo 0,2% al di sotto delle precedenti indicazioni, oltre che del 3,7% confermato per il 2018. In più rimane ...

Borse in rosso su timori per crescita. Piazza Affari guida i ribassi - giù Tim : Il Fondo ha inoltre messo in conto che l'economia del globo quest'anno salirà del 3,5%, lo 0,2% al di sotto delle precedenti indicazioni, oltre che del 3,7% confermato per il 2018. A incoraggiare le ...

Piazza Affari : exploit di RCS : Rialzo per il gruppo editoriale , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,24%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Piazza Affari : giornata nera in Borsa per Astaldi : Ribasso scomposto per il general contractor , che esibisce una perdita secca del 4,11% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Piazza Affari : rally per Falck Renewables : Prepotente rialzo per la società attiva nella green economy , che mostra una salita bruciante del 4,91% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la ...

Piazza Affari : i venditori si accaniscono su FILA : Aggressivo avvitamento per il principale produttore di matite , che tratta in perdita del 3,75% sui valori precedenti. L'andamento di FILA nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore ...