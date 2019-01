WhatsApp è down in Italia per molti utenti | problemi oggi 22 gennaio aggiornato

WhatsApp down in molte parti del mondo. C è anche l Italia : ROMA - Il popolare servizio di chat istantanea WhatsApp, di proprietà di Facebook, sta avendo problemi di connessione in molte parti del pianeta a partire dalle 19,17 Italiane. Il servizio va a ...

WhatsApp è down in Italia per molti utenti : problemi oggi 22 gennaio : WhatsApp è down in Italia proprio a cavallo dell'anno nuovo: ovviamente non si tratta di una coincidenza, ma di qualche problema dovuto alla congestione e all'enorme quantità di auguri che gli utenti si stanno mandando in questi minuti. L'articolo WhatsApp è down in Italia per molti utenti: problemi oggi 22 gennaio proviene da TuttoAndroid.

