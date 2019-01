Top e flop: la prima di Ronaldo da peggiore in campo

ilnapolista

(Di martedì 22 gennaio 2019) Top edellagiornata di ritornoTop Zapata (Atalanta) – Vive un momento di forma eccezionale. Segna 4 goal, in ogni modo, di testa, con un sinistro sporco, di piatto al volo.Raggiungeal comando della classifica cannonieri con 14 reti, migliorando il record già di 3 reti realizzato l’anno scorso. Si candida ad essere uomo mercato per il prossimo campionato. Applausi.Quagliarella (Sampdoria) – A 35 anni continua a sorprendere tutti. È come il vino buono, invecchiando migliora. Il goal su calcio di rigore è di ordinaria amministrazione, il secondo è da autentico campione. In serie raggiunge quota 141 goal.Muriel (Fiorentina) – Condizione fisica eccellente, tecnica da giocatore di categoria eccelsa. Due goal di pregevolissima fattura all’esordio in maglia viola che valgono il prezzo del biglietto. Che dire? La serie A ritrova nelle ...