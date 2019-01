Nel giornalismo del futuro le persone contano più degli algoritmi

Facebook investe 300 milioni di dollari Nel giornalismo : Facebook investirà 300 milioni di dollari su tre anni in diversi progetti legati al giornalismo, per favorire particolarmente le informazioni locali, messe a dura prova dall'era digitale. Lo ha annunciato il colosso statunitense. "Nei prossimi tre anni investiremo 300 milioni di dollari in programmi di informazione, in partnership e contenuti", ha spiegato in un messaggio postato su Facebook, Campbell Brown, vice presidente incaricata dei ...