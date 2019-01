Missione ExoMars 2020 | testato il sistema di navigazione autonoma

meteoweb.eu

(Di martedì 22 gennaio 2019) Il software per ladiinstallato a bordo del prototipo Exoter, ha superato suo primo esame di guida. Il test, effettuato presso il centro Esa Estec haildisul Mars Yard, un terreno sabbioso e irto di rocce che ricrea lo scenario chesi troverà davanti una volta giunto su Marte. Il prototipo – riporta Global Science – ha raggiunto la velocità di due metri al minuto, superando quella che verrà percorsa del vero, all’incirca 100 metri per sol marziano. Il compito principale del rover una volta atterrato sul pianeta rosso, sarà quello di effettuare analisi geologiche e biochimiche per caratterizzare la formazione delle rocce in prossimità della superficie e cercare tracce di vita presente o passata. Per farlo, si servirà di un trapano costruito in Italia in grado di perforare il terreno ...