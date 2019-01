Migranti | scontro con la Francia Salvini | Tolgono ricchezza a Africa

Scontro diplomatico sui Migranti : Di Maio e Di Battista attaccano Macron: “Sfrutta l’Africa”. L’imbarazzo della Farnesina. Il ministro degli Esteri Moavero chiamato a riferire in Parlamento

Libia - lo scontro finale e il ricatto sui Migranti : La resa dei conti a Tripoli è iniziata da tempo, ma ora sembra essere alla stretta finale. Un fantasma si aggira per la città: è il primo ministro, ormai solo sulla carta, Fayez al-Sarraj. E nella partita in corso tra signori della guerra, capi milizie e capi tribù, due sono le armi di ricatto utilizzate nei confronti degli attori esterni, ma estremamente interessati, che intendono esercitare un ruolo di primo piano ...

Strage di Migranti - scontro nel governo : Due naufragi, 170 morti nel Mediterraneo in pochi giorni: uno al largo della Libia e l'altro del Marocco. I barconi continuano a partire dal nord Africa, carichi di migranti in fuga da...

‘Accordi&Disaccordi’ - Alessandro Di Battista su Nove : “Migranti? Lo scontro con l’Europa porterà risultati” : “Alzare il livello dello scontro in Europa, pur garantendo qualsiasi forma di salvataggio e di cure per questi disperati, è un modo per ottenere dei risultati alla lunga. Io ricordo nei cinque anni in cui ho fatto il parlamentare decine di migliaia di morti in mare, sono quelli soprattutto da contrastare, decine di migliaia di morti in mare”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi‘, il ...

Migranti - è bufera su Baglioni. Ed è scontro tra il Pd e la Rai : Le parole di Claudio Baglioni sulla questione Migranti hanno creato un vero e proprio caso Sanremo che di fatto accompagnerà il Festival anche nei giorni della kermesse. 'Mi sento sconfitto. Credo che ...

Migranti - nel Governo è tregua. Ricollocamenti : scontro Malta-Salvini : Scongiurato il rischio strappo, arriva l'accordo: l'Italia accoglierà poco più di dieci Migranti, che verranno affidati alla chiesa valdese. Il ministro dell'Interno Salvini ostenta soddisfazione, ma ...

Migranti - scontro sui ricollocamenti : ecco chi fa il furbo in Europa : Salvini aveva un asso nella manica, come rivelato ieri dal Giornale. Sebbene Conte e Di Maio abbiano stipulato un accordo con l'Ue (e Malta) per la redistribuzione dei Migranti di Sea Eye e Sea Watch, tornato dalla Polonia il leghista deve aver fatto notare ai colleghi che "l'immigrazione la gestisce il ministro dell'Interno". E che solo con una sua autorizzazione gli immigrati sarebbero potuti scendere dall'aereo che (forse) li porterà in ...

Sea Watch - scontro nel governo. In Italia 10 Migranti : li accoglierà la Chiesa Valdese : Sarà la Chiesa Valdese, senza nessun onere per lo Stato, ad accogliere una decina di migranti sbarcati dalle navi Sea Watch e Sea Eye. In cambio il governo Italiano chiederà il ricollocamento di 200 persone in altri sette paesi europei.Continua a leggere

Scontro nel governo sui Migranti in Italia. Poi tregua nella notte : ROMA L'annuncio della tregua arriva poco dopo l'una di notte, al termine di un vertice di 90 minuti. «Manteniamo l'impegno ad accogliere donne bambini senza dividere nuclei...

Sui Migranti è scontro totale : "Rinviato il vertice di governo" : L'apertura di Giuseppe Conte ai migranti in arrivo da Malta rischia di far implodere il governo. L'ira di Matteo Salvini è palpabile: dopo il no del vicepremier all'accoglienza, in serata dal Viminale ...

Lo scontro sui Migranti tra Conte e Salvini non ha precedenti : È scontro aperto nel governo sul destino dei 15 migranti che il presidente del Consiglio sarebbe pronto ad accogliere in Italia malgrado la ferma contrarietà del suo vice premier e ministro dell'Interno. Il tema divide i principali azionisti della maggioranza, M5s e Lega, da venerdì e, nella prima occasione di incontro, nel corso della riunione del consiglio dei ministri che si è tenuta ieri ...

Scontro politico per l'arrivo dei Migranti : Conte pronto ad accoglierli ma Salvini frena : La soluzione al blocco delle due navi Sea Watch e Sea Eye, con complessivamente 49 migranti a bordo, sembra sempre più vicina a livello europeo ma in Italia stanno nascendo forti attriti tra il premier Giuseppe Conte ed il vicepremier Matteo Salvini. La situazione Forti attriti stanno nascendo tra Conte e Salvini in merito alla vicenda delle due navi delle ong che trasportano complessivamente 49 migranti. Mentre il leader della Lega continua a ...