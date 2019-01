Incendio nel Bellunese | case devastate | un ferito lieve FOTO

Incendio nel Bellunese : case devastate - nessun ferito. FOTO : Incendio nel Bellunese: case devastate, nessun ferito. FOTO Le fiamme si sono sviluppate lunedì sera nella frazione Piaia di San Tomaso Agordino. Diverse le abitazioni attaccate, non si segnalano vittime né intossicati. Sul posto i vigili del fuoco, che per tutta la notte hanno cercato di evitare che il rogo si propagasse ...

Almeno dieci persone sono morte nell’Incendio di due navi cargo nel Mar Nero : Almeno dieci persone sono morte nell’incendio di due navi cargo nel Mar Nero, vicino allo stretto di Kerc, tra la Russia e la Crimea. Le due navi sono entrambe registrate in Tanzania e l’incendio è cominciato durante il trasferimento di

Norme antIncendio - slitta l’adeguamento in scuole e asili. Nel dl Semplificazioni un piano triennale di interventi : slitta l’adeguamento delle Norme antincendio nelle scuole e negli asili nido. Tutto rinviato al 31 dicembre 2019. Un emendamento dei relatori al Decreto Semplificazioni prevede un “piano triennale di interventi” con l’obiettivo di “semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio”. Un provvedimento che trova la soddisfazione dell’associazione nazionale presidi: “Apprezziamo questo intervento. Il mancato ...

Incendio a Campiglia dei Berici : fiamme in azienda pannelli plastici : Incendio a Campiglia dei Berici: fiamme in azienda pannelli plastici Non risulta nessun ferito, né persone intossicate. La nube di fumo è visibile fin da lontano. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Padova e Rovigo Parole chiave: ...

CUNEO/ Rivolta e Incendio nel carcere di Cerialdo dopo il tentativo di suicidio di un detenuto : Riceviamo e pubblichiamo: "Una violenta protesta si è registrata nelle celle della terza e quarta sezione del carcere Cerialdo di CUNEO. La protesta trae origine dal fatto che un detenuto ha tentato ...

Due persone sono morte in un Incendio nella località sciistica di Courchevel - in Francia : In Francia due persone sono morte in un incendio in un edificio di Courchevel, una località sciistica della Savoia. L’incendio è cominciato alle 4.30 di domenica, al terzo piano di un edificio dove alloggiava una sessantina di lavoratori stagionali, impiegati nelle

Lione - esplosione e Incendio nel campus universitario La Doua : Roma, askanews, - Tre bombole di gas sono esplose sulla terrazza di un edificio universitario del campus La Doua, a Villeurbanne, l'Università di Lione 1.La deflagrazione avvenuta poco dopo le 9 del ...

Incendio in un'azienda edile nel Leccese : colonna di fumo in cielo : Incendio in un'azienda edile nel Leccese: colonna di fumo in cielo Il rogo, divampato intorno alle 11, sarebbe stato causato da un cortocircuito all’interno dello stabilimento, che si trova tra Galatina e Soleto. Sul posto sono arrivate squadre dei vigili del fuoco e la polizia municipale Parole chiave: ...

Incendio nello Zuccherificio : a fuoco filtri di polveri : Incendio nell’area dello Zuccherificio del Molise dove si sta procedendo con la dismissione degli impianti a seguito del fallimento dello stabilimento saccarifero. Il rogo si è propagato intorno alle 8.30 e ha interessato una batteria di filtri abbattitori di polveri, in un’area dello stabilimento. La squadra dei Vigili del fuoco di Termoli è intervenuta in zona per le operazioni di spegnimento. Sei i pompieri al lavoro con ...