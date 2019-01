Xylella | nel dl Semplificazioni obbligo di ‘applicare misure per fermarla | anche

Xylella - nel Barese tremila agricoltori in piazza con i trattori 'Il governo intervenga' : Siamo in piazza per esprimere un'idea comune di chi dice sì al paesaggio, alla produttività e alla scienza'. Tags Argomenti: provincia Bari Xylella Xylella fastidiosa Protagonisti: Angelo Annese

Xylella - Lezzi : “Nel Dl Semplificazioni una norma salva-ulivi” : “Gli alberi monumentali sono un patrimonio che abbiamo il dovere di tutelare: Per la Puglia gli ulivi, in particolare, rappresentano un simbolo e un tutt’uno con il nostro territorio e paesaggio. Per questo motivo ho ritenuto necessario presentare un emendamento che preveda nel dl Semplificazioni l’abrogazione del comma della legge di Bilancio che concedeva una deroga rispetto al decreto del Mipaaf del 23 ottobre 2014 – ...

Xylella : 'Via libera agli espianti anche nella piana degli ulivi secolari' : BRINDISI - Facilitazione degli espianti delle piante infette anche nella piana degli ulivi secolari e agevolazione della movimentazione di piante dei vivai, nella stessa area. Queste le misure cardine ...

Xylella nella Piana degli Ulivi millenari : la Cia chiede la istituzione di una autorità unica : ... ovviamente sempre nel rispetto delle prescrizioni della scienza - prosegue il vicepresidente CIA Puglia Giannicola D'Amico - Abbiamo chiesto che il monitoraggio nella Piana degli Ulivi continui ...

Xylella - CIA Puglia : altri 75 focolai nel Brindisino : “Il monitoraggio compiuto da Arif ha, purtroppo, dato il risultato di ulteriori 75 focolai in provincia Brindisi, e in particolare nei comuni di Fasano, Ostuni, Carovigno e Ceglie Messapica, a conferma quello che andiamo dicendo da anni, ovvero che la Xylella non avrebbe atteso i tempi della giustizia, della politica e della burocrazia“: lo ha reso noto il vicepresidente della Confederazione italiana agricoltori (Cia) Puglia, ...